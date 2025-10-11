Unfall in Langenrohr: 18-Jähriger bei Frontalcrash schwer verletzt

Schwerer Verkehrsunfall im Bezirk Tulln (NÖ): Ein 18-jähriger Auto -Lenker überschlug sich am Freitagnachmittag auf der L112 bei Langenrohr mit dem Auto nachdem er jemanden überholt hatte.

Bei einem Unfall in Langenrohr überschlug sich ein 18-Jähriger mit seinem Auto.

Der Unfall ereignete sich gegen 16.10 Uhr. Der junge Lenker soll beim Überholen mit einem entgegenkommenden Lkw kollidiert sein. Die 29-jährige Lkw-Fahrerin aus dem Bezirk Horn leitete eine Notbremsung ein und lenkte ihr Fahrzeug ins Bankett. Eine seitliche Kollision ließ sich nicht mehr verhindern.

Ins Krankenhaus geflogen

Der Lkw kam im Straßengraben zum Stillstand, das Auto überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der 18-Jährige wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste von Feuerwehr und Rettung aus dem Wrack befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Die Lkw-Lenkerin wurde leicht verletzt und ins Universitätsklinikum Tulln gebracht.

