Tragisch: 67-jähriger Radfahrer stirbt nach Unfall

Verkehrsunfall im Flachgau: Am Samstag, dem 11. Oktober, kam auf der L207, der Berndorfer Landesstraße, im Gemeindegebiet von Dorfbeuern (Salzburg) ein 67-jähriger Radfahrer aus dem Bezirk Braunau ums Leben.

Laut Polizei war ein 26-jähriger Auto-Lenker aus dem Flachgau von Dorfbeuern Richtung Lamprechtshausen unterwegs, als er den Radfahrer aus bislang unbekannter Ursache touchierte. Der 67-Jährige stürzte und verstarb noch an der Unfallstelle. Ein mit dem Autofahrer durchgeführter Alkotest verlief negativ.