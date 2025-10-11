/ ©Fotomontage: Canva/5Minuten
Tragisch: 67-jähriger Radfahrer stirbt nach Unfall
Verkehrsunfall im Flachgau: Am Samstag, dem 11. Oktober, kam auf der L207, der Berndorfer Landesstraße, im Gemeindegebiet von Dorfbeuern (Salzburg) ein 67-jähriger Radfahrer aus dem Bezirk Braunau ums Leben.
Laut Polizei war ein 26-jähriger Auto-Lenker aus dem Flachgau von Dorfbeuern Richtung Lamprechtshausen unterwegs, als er den Radfahrer aus bislang unbekannter Ursache touchierte. Der 67-Jährige stürzte und verstarb noch an der Unfallstelle. Ein mit dem Autofahrer durchgeführter Alkotest verlief negativ.
