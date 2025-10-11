Skip to content
/ ©Fotomontage: Canva/5Minuten
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Fahrradunfall.
Ein 67-jähriger Radfahrer aus dem Bezirk Braunau kam am Samstag auf der Berndorfer Landesstraße bei Dorfbeuern ums Leben.
Flachgau/Salzburg
11/10/2025
Nach Sturz

Tragisch: 67-jähriger Radfahrer stirbt nach Unfall

Verkehrsunfall im Flachgau: Am Samstag, dem 11. Oktober, kam auf der L207, der Berndorfer Landesstraße, im Gemeindegebiet von Dorfbeuern (Salzburg) ein 67-jähriger Radfahrer aus dem Bezirk Braunau ums Leben.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(51 Wörter)

Laut Polizei war ein 26-jähriger Auto-Lenker aus dem Flachgau von Dorfbeuern Richtung Lamprechtshausen unterwegs, als er den Radfahrer aus bislang unbekannter Ursache touchierte. Der 67-Jährige stürzte und verstarb noch an der Unfallstelle. Ein mit dem Autofahrer durchgeführter Alkotest verlief negativ.

