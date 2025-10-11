Landwirtschaft: Tierische Produkte werden immer teurer

Die aktuellen Zahlen der Statistik Austria zeigen im August 2025 ein geteiltes Bild: Während Milch, Eier und Kälber teurer wurden, sanken die Preise vieler Getreidesorten und Kartoffeln deutlich.

Laut aktuellen Daten der Statistik Austria zeigen sich im August 2025 deutliche Unterschiede bei den land- und forstwirtschaftlichen Erzeugerpreisen. Während tierische Produkte im Schnitt teurer wurden, kam es bei vielen pflanzlichen Erzeugnissen zu starken Preisrückgängen.

Tierische Produkte im Plus

Im Vergleich zum Vormonat Juli stiegen vor allem die Preise für Kälber (plus 5,4 Prozent) und Eier aus Bodenhaltung (plus 2,7 Prozent) deutlich an. Auch Kuhmilch legte leicht um 0,8 Prozent zu und lag bei 57,40 Euro pro 100 kg, was im Jahresvergleich einem kräftigen Anstieg von 14,8 Prozent entspricht. Die Preise für Schlachtschweine und Jungstiere gingen hingegen leicht zurück (minus 0,5 Prozent bzw. minus 0,6 Prozent). Trotzdem liegen insbesondere die Rinderpreise im Vergleich zu 2024 deutlich höher: Jungstiere kosteten im Schnitt 6,59 Euro pro kg, ein Plus von 32,9 Prozent binnen eines Jahres.

Getreidepreise stark rückläufig

Ganz anders das Bild im pflanzlichen Bereich: Hier verzeichneten viele Kulturen deutliche Einbußen. Der Preis für Weichweizen fiel gegenüber Juli um 12,2 Prozent, Roggen sogar um 20,3 Prozent, und Futtergerste verzeichnete mit minus 24,1 Prozent den stärksten Rückgang.

Nur der Körnermais konnte leicht zulegen (plus 0,5 Prozent) und liegt im Jahresvergleich um 12,7 Prozent höher. Ein besonders starker Einbruch zeigt sich bei den Speisekartoffeln: Ihr Preis sank um 37,7 Prozent.

Holzpreise leicht gestiegen

Im forstwirtschaftlichen Bereich stiegen die Preise für Blochholz und Brennholz leicht an (jeweils plus 1,8 Prozent gegenüber Juli), während Faser- und Schleifholz mit minus 0,1 Prozent nahezu stabil blieb. Im Jahresvergleich zeigt sich allerdings ein gemischtes Bild: Blochholz verteuerte sich um 14,9 Prozent, während Faserholz 6 Prozent und Brennholz 1,1 Prozent günstiger wurden.