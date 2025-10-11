Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: Canva
Bild auf 5min.at zeigt zwei Wanderer und eine Kerze.
Ein 75-jähriger Deutscher kam beim Absturz unterhalb des Kleinen Galtenbergs ums Leben.
Kufstein/Tirol
11/10/2025
Am Samstag

75-Jähriger bei Wanderung tödlich verunglückt

Tragischer Unfall im Bezirk Kufstein: Ein 75-jähriger deutscher Wanderer ist im Alpbachtal ums Leben gekommen.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(69 Wörter)

Wie der ORF Tirol berichtet, entdeckten zwei Wanderer den leblosen Mann am Samstagvormittag rund 200 Meter unterhalb des Gipfels des Kleinen Galtenbergs. Ein Notarzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen. Laut Polizei dürfte der 75-Jährige über steiles, felsdurchsetztes Gelände abgestürzt sein, heißt es im Bericht. Der Wanderer war bereits am Freitag zu seiner Tour aufgebrochen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: