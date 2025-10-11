75-Jähriger bei Wanderung tödlich verunglückt

Wie der ORF Tirol berichtet, entdeckten zwei Wanderer den leblosen Mann am Samstagvormittag rund 200 Meter unterhalb des Gipfels des Kleinen Galtenbergs. Ein Notarzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen. Laut Polizei dürfte der 75-Jährige über steiles, felsdurchsetztes Gelände abgestürzt sein, heißt es im Bericht. Der Wanderer war bereits am Freitag zu seiner Tour aufgebrochen.