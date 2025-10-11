Komet „über“ Österreich jetzt sichtbar: Wann und wo du ihn sehen kannst

Teils mit dem freien Auge, auf jeden Fall aber mit einem Feldstecher ist aktuell ein Komet "über" Österreich sichtbar. Wir erklären, wann und wo ihr "C/2025 A6 Lemmon" zu sehen bekommt.

Ganz so gut zu sehen sein wie etwa Tsuchinshan-Atlas (hier am Foto) wird er wohl nicht, dennoch zieht er "über" Österreich hinweg.

Der Komet mit dem klingenden Namen „C/2025 A6 Lemmon“ ist nun am Abendhimmel sichtbar, wie der „Astronomische Arbeitskreis Salzkammergut“ mitteilt. Grund dafür ist ein „Helligkeitsausbruch“ im Sommer, womit er möglicherweise sogar bei ganz genauem Hinschauen freisichtig zu erblicken ist. „Auf jeden Fall sollte der Komet aber in einem Feldstecher zu sehen sein“, wissen die Astronomen.

Wann der Komet „C/2025 A6 Lemmon“ am hellsten ist

Den geringsten Abstand zur Erde wird „C/2025 A6 Lemmon“ am 21. Oktober 2025 mit rund 90 Millionen Kilometern Abstand haben. Der Sonne kommt er bis zum 8. November, wo er „nur“ noch knapp 79 Millionen Kilometer weit von ihr weg ist, noch etwas näher. Die größte Helligkeit sollte der Komet damit damit Ende Oktober bis Anfang November erreichen, wobei er jetzt schon „einen schönen Schweif“ entwickelt hat, so die Experten.

Wo ihr den Kometen aktuell zu sehen bekommt

Nachdem der Vollmond vorbei ist und das Wetter sich auch nicht allzu schlecht darstellt, stehen die Chancen für eine Auffindung sehr gut. „Der Komet befindet sich derzeit in der Nähe des Großen Wagens“, erklären die Astronomen. Dabei befindet er Mitte Oktober sich unterhalb davon bzw. im Sternbild Jagdhunde. Sichtbar ist er demnach abends ab 19.30 Uhr tief im Nordwesten oder in den frühen Morgenstunden gegen 4 bzw. 5 Uhr im Nordosten.

Wo „C/2025 A6 Lemmon“ in den kommenden Wochen zu sehen sein wird

Wenn er der Erde am nähesten kommt – rund um den 21. Oktober – befindet er sich im Sternbild Bärenhüter über dem hellen Stern Arcturus und ist abends ab 19 Uhr im Westen zu sehen. Ende Oktober und Anfang November zieht er dann noch durch die Sternbilder Schlange und Schlangenträger und ist abends „eher schon im Westen bzw. Südwesten sichtbar“, erklären die Astronomen abschließend. In einer Aufsuchkarte hier online könnt ihr genau sehen, wann „C/2025 A6 Lemmon“ wo sein wird.