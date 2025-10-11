Tödlicher Alpinunfall: Deutscher Wanderer (75) in Tirol verunglückt

Tragödie am Kleinen Galtenberg in Tirol: Ein 75-jähriger Deutscher ist in Alpbach tödlich verunglückt. Zwei Wanderer fanden den leblosen Mann am Samstagvormittag. Jede Hilfe kam zu spät.

in ruhiger Herbsttag in Alpbach endete am Samstag, dem 11. Oktober 2025, tragisch. Gegen 10.40 Uhr schlugen zwei Wanderer Alarm, nachdem sie rund 200 Meter unterhalb des Gipfels des Kleinen Galtenbergs eine regungslose Person entdeckt hatten. Sofort wurde die Rettungskette in Gang gesetzt. Der Notarzthubschrauber war rasch vor Ort, doch für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

75-Jähriger stürzte am Galtenberg in den Tod

Wie die Landespolizeidirektion Tirol mitteilt, konnte die Hubschrauberbesatzung „nur noch den Tod der Person, ein 75-jähriger Deutscher“, feststellen. Laut den Ermittlern war der Mann bereits am Freitagvormittag, dem 10. Oktober 2025, zu einer Wanderung in Richtung Galtenberg aufgebrochen. „Dabei ist der Mann aus bislang ungeklärter Ursache über sehr steiles, felsdurchsetztes und zum Teil schneebedecktes Gelände abgestürzt und hat sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen“, heißt es vonseiten der Beamten abschließen.