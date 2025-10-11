Skip to content
Region auswählen:
/ ©Montage: Canva
Das Bild auf 5min.at zeigt einen Kletterer und eine Kerze
Ein 75-jähriger Deutscher stürzte am Kleinen Galtenberg in den Tiroler Alpen tödlich ab.
Alpbach/Tirol
11/10/2025
Tot aufgefunden

Tödlicher Alpinunfall: Deutscher Wanderer (75) in Tirol verunglückt

Tragödie am Kleinen Galtenberg in Tirol: Ein 75-jähriger Deutscher ist in Alpbach tödlich verunglückt. Zwei Wanderer fanden den leblosen Mann am Samstagvormittag. Jede Hilfe kam zu spät.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(148 Wörter)

in ruhiger Herbsttag in Alpbach endete am Samstag, dem 11. Oktober 2025, tragisch. Gegen 10.40 Uhr schlugen zwei Wanderer Alarm, nachdem sie rund 200 Meter unterhalb des Gipfels des Kleinen Galtenbergs eine regungslose Person entdeckt hatten. Sofort wurde die Rettungskette in Gang gesetzt. Der Notarzthubschrauber war rasch vor Ort, doch für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

75-Jähriger stürzte am Galtenberg in den Tod

Wie die Landespolizeidirektion Tirol mitteilt, konnte die Hubschrauberbesatzung „nur noch den Tod der Person, ein 75-jähriger Deutscher“, feststellen. Laut den Ermittlern war der Mann bereits am Freitagvormittag, dem 10. Oktober 2025, zu einer Wanderung in Richtung Galtenberg aufgebrochen. „Dabei ist der Mann aus bislang ungeklärter Ursache über sehr steiles, felsdurchsetztes und zum Teil schneebedecktes Gelände abgestürzt und hat sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen“, heißt es vonseiten der Beamten abschließen.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: