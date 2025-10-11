Sonne und Nebel: So wird das Wetter am Sonntag in Österreich

Am Sonntag zeigt sich Österreich wettertechnisch zweigeteilt. Während sich im Süden und in den Bergen bestes Herbstwetter durchsetzt, bleibt es im Flachland stellenweise trüb.

GeoSphere Austria prognostiziert für Sonntag viel Sonne im Süden und Westen, während sich im Norden und in den Tälern Nebel und Wolken halten.

Laut GeoSphere Austria bleibt Österreich am Sonntag, dem 12. Oktober 2025, „zum Teil am Rande eines Hochs mit Zentrum über den Britischen Inseln in einer nordwestlichen Strömung“. Diese sorgt vor allem im Norden und Nordosten für „zeitweise dichte Wolken, zumeist aber ohne Niederschlag“.

Bis zu 19 Grad

Im Rest des Landes dominiert freundliches Wetter: „Im Rest des Landes überwiegt sonniges Wetter, jedoch gibt es in einigen Tälern und Becken recht zähe Nebel- und Hochnebelfelder“, so GeoSphere Austria weiter. Der Wind weht im Nordosten „schwach bis mäßig aus West bis Nordwest“, sonst bleibt es „recht windschwach“. Die Frühtemperaturen liegen meist zwischen 1 und 13 Grad, die Tageshöchstwerte zwischen 11 und 19 Grad – die höchsten Werte werden im Süden und Westen erreicht.

Am Berg bis zu 10 Grad

Auch auf den Bergen zeigt sich das Wochenende von seiner besten Seite: „Am Sonntag erwartet uns im gesamten Bergland herrlich sonniges Wetter mit guter Fernsicht“, heißt es von GeoSphere Austria. Nur entlang der Alpennordseite halten sich zu Beginn „regionaler Hochnebel mit einer Obergrenze von rund 1500 Metern“. In den Hochlagen sei die Luft „klar“, und es weht „nur schwacher, am Alpenostrand mäßiger Nordwestwind“. In 2000 Metern Höhe liegen die Temperaturen zwischen 7 und 10 Grad.