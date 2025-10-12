Hochzeitskonvoi wird auf A14 zu illegalem Straßenrennen

Übertriebene Feierlaune: Ein Hochzeitskonvoi wandelte sich am Samstag auf der Rheintal Autobahn (A14) in ein illegales Straßenrennen. Die Polizei bittet nun Zeugen, sich zu melden.

Auf Höhe von Dornbirn-Nord begann die Situation zu eskalieren. „Zumindest vier Lenker eines Hochzeitskonvois überholten auf der A14 abwechselnd links und rechts und bremsten andere Verkehrsteilnehmer auf beiden Fahrspuren mehrfach aus“, schildern die Beamten der Landespolizeidirektion Vorarlberg. Letztendlich endete das illegale Straßenrennen in einem Verkehrsunfall.

Fahrer verlor die Kontrolle auf der Rheintal Autobahn

„Einer der bekannten Lenker verlor vermutlich aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug“, erklären die Polizisten. Der Wagen driftete von der rechten Fahrspur über den Pannenstreifen, rammte dabei eine Außenleitschiene und kam rund 17 Meter weiter zwischen dem rechten Fahrstreifen und der Überholspur zum Stillstand. Sowohl der 20-jährige Fahrer, als auch dessen gleichaltriger Beifahrer hatten Glück. „Sie gaben an, unverletzt zu sein“, heißt es vonseiten der Exekutive. Das Unfallauto wurde in der Folge abgeschleppt. Gegen den Lenker wird nun wegen Gefährdung der körperlichen Sicherheit im Straßenverkehr ermittelt. Im Einsatz stand außerdem der Streckendienst der Autobahnmeisterei

Zeugenaufruf nach illegalem Straßenrennen

Aufgrund des Unfalls musste die rechte Fahrspur der A14 vorübergehend gesperrt werden. Die Polizei bittet inzwischen Zeugen – insbesondere jene mit Videomaterial – sich telefonisch bei der Autobahnpolizei Dornbirn zu melden.