Extremwetter: Muss diese Versicherung bald jeder abschließen?

Die Schäden durch Extremwetterereignisse in Österreich nehmen weiter zu – und mit ihnen die finanziellen Belastungen für Staat und Bevölkerung. Nur ein kleiner Teil dieser Schäden ist derzeit privat versichert.

„Durch die Klimakrise nehmen Häufigkeit und Intensität von Extremwetterereignissen zu“, heißt es gleich zu Beginn des 110 Seiten starken Rechnungshof-Berichts. Allein in den Jahren 2019 bis 2023 entstanden in Tirol Schäden von 315 Millionen Euro, in Kärnten waren es 194 Millionen Euro. Österreichweite Zahlen für den Prüfungszeitraum lagen noch nicht vor, doch die Tendenz ist eindeutig: Die Kosten steigen rapide. Vor allem Hochwasser zählt seit Jahrzehnten zu den teuersten Naturgefahren. Doch laut Rechnungshof sind nur rund fünf Prozent der Werte von Privaten und Unternehmen gegen Hochwasser versichert. In Risikogebieten ist eine Versicherung oft gar nicht möglich – oder die Versicherungssumme liegt bei lediglich 10.000 Euro. Wenn Schäden entstehen, springen in den meisten Fällen Bund und Länder über den Katastrophenfonds ein. Doch das System stößt an seine Grenzen.

„Angemessene Entschädigungen und zumutbare Selbstbehalte“

Der Rechnungshof fordert daher, die Bundesregierung solle ein neues Versicherungsmodell für Elementarschäden entwickeln – mit einheitlichen Entschädigungen und fairen Selbstbehalten. Ein solches Modell könnte die Abhängigkeit von staatlichen Hilfen verringern und eine gerechtere Verteilung der Kosten ermöglichen. Die derzeitigen Entschädigungszahlungen unterscheiden sich nämlich stark: Zwischen 2015 und 2023 deckten Beihilfen in Kärnten durchschnittlich nur 31 Prozent der Schäden ab, in Tirol hingegen 63 Prozent.

Pflichtversicherung als Solidaritätsprinzip

Eine Pflichtversicherung hätte laut RH mehrere Vorteile. Sie würde das Risiko auf eine breitere Basis stellen, die Prämienlast gerechter verteilen und die Versicherbarkeit auch in Risikozonen erleichtern. Zudem könnte sie verhindern, dass sich nur jene versichern, die unmittelbar gefährdet sind, während andere auf staatliche Hilfe hoffen. In Ländern wie der Schweiz oder Frankreich existiert eine solche Versicherungspflicht bereits – mit positiven Erfahrungen. Auch Österreichs Versicherungswirtschaft spricht sich seit Jahren dafür aus.

Zweites Kernanliegen: Bauverbote in Gefahrenzonen

Neben der finanziellen Absicherung fordert der Rechnungshof auch eine striktere Raumordnungspolitik. Konkret sollen in sogenannten „roten Zonen“ – also Gebieten mit hohem Risiko durch Hochwasser, Muren oder Hangrutschungen – künftig Neubauten ausdrücklich verboten werden. In „gelben Zonen“ empfiehlt der RH strenge Baubeschränkungen und verstärkte Auflagen. Die Grundlage dafür bilden die Gefahrenzonenpläne des Umweltministeriums, die im HORA-System (Natural Hazard Overview & Risk Assessment Austria) öffentlich abrufbar sind. Bislang leiteten sich aus diesen Plänen keine klaren Bauverbote ab – das soll sich nun ändern.

Milliardenschäden und wachsender Handlungsdruck

Die Auszahlungen aus dem Katastrophenfonds beliefen sich laut RH allein 2023 auf rund 441 Millionen Euro. Seit 1995 habe der Bund knapp 5,9 Milliarden Euro für präventive Maßnahmen bereitgestellt. Trotz dieser Investitionen bleibt der Schutz lückenhaft. Naturkatastrophen verursachen in Österreich mittlerweile jährliche Schäden von rund einer Milliarde Euro, Tendenz steigend. Im Jahr 2024 waren es laut Versicherungswirtschaft sogar 1,7 Milliarden Euro – der bisher höchste Wert.

„Eine Frage der Solidarität“

Für die Versicherungswirtschaft ist klar: Ohne eine staatlich unterstützte Lösung wird das System auf Dauer nicht halten. „Wir brauchen eine gemeinsame, große Lösung“, sagte Christian Eltner, Generalsekretär des Verbands der Versicherungsunternehmen Österreichs (VVO). Nur so lasse sich sicherstellen, dass sich auch Menschen in Risikoregionen ausreichend schützen können. Klaus Scheitegel, Vizepräsident des VVO, betonte: „Es ist eine Solidaritätsfrage – manche Regionen sind stärker betroffen, andere weniger. Aber am Ende sind alle Teil desselben Risikos.“