Ab heute: Diese neuen Regeln gelten an Flughäfen

Den Start des neuen Ein- und Ausreisesystems macht der Flughafen Wien. Innerhalb der nächsten zwei Monate folgen auch die anderen Flughäfen in Österreich.

Die EU hat am 12. Oktober 2025 an ihren Außengrenzen ein neues Ein- und Ausreisesystem eingeführt. „Das Ein- und Ausreisesystem ist das digitale Rückgrat unseres neuen gemeinsamen europäischen Migrations- und Asylrahmens“, teilte der EU-Kommissar für Inneres und Migration, Magnus Brunner, (ÖVP) am Sonntag mit. Das Entry/Exit System (EES) soll dabei helfen, Personen aufzuspüren, die ihre erlaubte Aufenthaltsdauer überschreiten. In Österreich gilt es zunächst am Flughafen Wien.

Betrug verhindern und Migration kontrollieren

Das System soll vor allem Identitätsbetrug bekämpfen und illegale Migration eindämmen. Bei dem automatisierten System müssen Reisende an der Grenze ihren Pass scannen. Es werden auch ihre Fingerabdrücke genommen und ein Foto gemacht. Die Einführung soll schrittweise innerhalb von sechs Monaten erfolgen. Die genauen Regeln kannst du hier nachlesen: Fingerabdrücke, Fotos: Die neuen Flughafen-Regeln im Überblick

Wien vor Salzburg, Klagenfurt, Graz & Co.

In Österreich wird das neue EU-Ein- und Ausreisesystem (EES) nur an Flughäfen und Flugplätzen eingeführt. Nach Wien folgen Salzburg am 12. November, Innsbruck am 19. November, Graz am 26. November sowie Linz und Klagenfurt am 3. Dezember, wie Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) ankündigte. EU-Kommissar Magnus Brunner nannte das EES bei der Präsentation in Schwechat einen zentralen Baustein der Asyl- und Migrationsreform – und das „modernste IT-Grenzmanagement der Welt“. Allein am Flughafen Wien wurden 16 Millionen Euro in 52 Selbstbedienungsstationen zur Vorregistrierung und in 72 neue Grenzkontrollen investiert.

Für Nicht-EU-Bürger: Registrierung bei erster Einreise Pflicht

Nicht-EU-Bürger müssen bei ihrer ersten Einreise in den Schengen-Raum ihre persönlichen Daten registrieren lassen. Dazu zählen alle EU-Staaten außer Irland und Zypern sowie Island, Norwegen, die Schweiz und Liechtenstein. Bei allen weiteren Reisen reicht künftig eine biometrische Gesichtserkennung. Das System soll ab 10. April 2026 vollständig in Betrieb sein und das bisherige Abstempeln von Pässen durch elektronische Einträge ersetzen. Britische Reisende, die den Hafen von Dover, das Eurotunnel-Terminal in Folkestone oder den Eurostar-Bahnhof St Pancras International nutzen, registrieren sich bereits vor der Ausreise aus Großbritannien. Ursprünglich war die Einführung schon für 2023 geplant, doch es kam öfter zu Verzögerungen. (APA/RED; 12.10.25)



