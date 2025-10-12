Bye-bye Tampons & Binden: Das sind die besten Alternativen
Das richtige Produkt für die Periode zu finden, ist nicht immer einfach. Kosten, Gesundheit und Komfort spielen eine große Rolle. Hier bekommst du einen Überblick über Alternativen zu Tampons und Binden.
Vor kurzem wurden an Österreichs Bildungseinrichtungen kostenlos Tampons und Binden verteilt. Doch diese herkömmlichen Menstruationsprodukte werden einmal verwendet und landen danach im Müll. Deshalb informiert die Wiener Initiative „natürlich weniger Mist“ über nachhaltige, abfallarme Produkte.
Menstruation ohne Müll: Wiederverwendbare Alternativen
Weltweit landen jeden Monat Milliarden Tampons, Binden und deren Verpackungen im Müll. Vieles davon besteht aus Kunststoff und braucht Jahrhunderte, um sich zu zersetzen. Wiederverwendbare Menstruationsprodukte helfen, den Abfall zu reduzieren und leisten damit auch einen wichtigen Beitrag zur Müllvermeidung. „Wer auf nachhaltige Alternativen wie Menstruationstassen, Stoffbinden oder Periodenunterwäsche umsteigt, spart im Laufe der Jahre nicht nur tausende Einwegprodukte, sondern setzt auch ein klares Zeichen für einen bewussteren Umgang mit Ressourcen“, erklärt Nadine Wolbart von DIE UMWELTBERATUNG.
Fünf Vorteile von wiederverwendbaren Menstruationsprodukten
1. Abfall reduzieren
Wiederverwendbare Produkte wie Menstruationstassen oder Stoffbinden halten viele Jahre und verhindern so tonnenweise Müll durch Einwegprodukte und deren Verpackungen.
2. Mikroplastik vermeiden
Einweg-Tampons und Binden enthalten oft Kunststoff und tragen zur Mikroplastikbelastung bei. Wiederverwendbare Alternativen sind frei von Kunststoffen.
3. Langfristig Geld sparen
Trotz höherer Anschaffungskosten amortisieren sich Menstruationstassen & Co. schnell. Ein Tampon kostet ca. 15 Cent, eine Tasse 10–30 Euro und hält bis zu 10 Jahre.
4. Sozialer Vorteil
Wiederverwendbare Produkte sind günstiger und schonen das Budget – besonders für Menschen mit geringerem Einkommen sind sie eine sichere, nachhaltige Lösung.
5. Weniger Chemikalien
Viele Einwegprodukte enthalten Duftstoffe, Bleichmittel oder Pestizid-Rückstände. Wiederverwendbare Alternativen bestehen meist aus Bio-Baumwolle oder hautfreundlichen Materialien.
Stoffbinden: Nachhaltige Alternative für die Periode
Binden und Slipeinlagen werden in den Slip geklebt und landen nach der Verwendung im Müll – leider auch oft in der Toilette, was Verstopfungsgefahr mit sich bringt. Die wiederverwendbaren Stoffeinlagen werden einfach bei 60 bis 90 Grad gewaschen und können viele Jahre lang verwendet werden. Statt mit Klebestreifen werden sie mit Druckknöpfen um den Slip befestigt.
Menstruationstassen & -scheiben: Nachhaltige Alternative zu Tampons
Eine weitere Alternative sind Menstruationstassen. Sie werden ähnlich wie Tampons eingesetzt – der Unterschied: Sie saugen das Blut nicht auf, sondern sammeln es. Das Silikonprodukt bietet dabei mehrere Vorteile: Man kann damit problemlos schwimmen gehen und anders als Tampons darf es bis zu acht Stunden getragen werden. Danach reicht es, die Tasse zu entleeren und wieder einzusetzen. Nach der Periode wird die Tasse einfach kurz ausgekocht und bis zur nächsten Periode aufbewahrt. Größe und Festigkeit des Materials variieren je nach Modell und Hersteller. Eine ähnliche Alternative ist die Menstruationsscheibe, die der Tasse sehr ähnlich ist, aber eine andere Form sowie ein größeres Fassungsvermögen hat.
Periodenunterwäsche: Nachhaltige Alternative
Eine etwas neuere Alternative ist die Periodenunterwäsche. Diese Slips sehen aus wie normale Unterwäsche, haben aber einen saugfähigen Kern und ersetzen damit Binden. Man kann zwischen Modellen mit mehr oder weniger Saugkraft wählen. Nach dem Tragen werden sie kurz ausgewaschen und anschließend in die Waschmaschine gegeben. Tragedauer und Waschanleitung variieren je nach Hersteller. Wichtig: Es sollten hochwertige Produkte gekauft werden, bei denen man einen Blick auf die Inhaltsstoffe wirft, denn einige Slips enthalten kritische Stoffe. Die große Auswahl an alternativen Menstruationsprodukten macht es einfach, Monat für Monat Müll zu vermeiden und einmal etwas Neues auszuprobieren.
Häufig gestellte Fragen
Für alle, die Müll vermeiden, Kosten sparen oder empfindliche Haut schützen wollen. Stoffbinden, Tassen und Periodenunterwäsche sind langlebig, hygienisch und sicher.