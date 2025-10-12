Wenn Kinder straffällig werden: Jugendkriminalität in Österreich steigt

Die Jugendkriminalität steigt rasant an – vor allem bei 10- bis 14-Jährigen. Deshalb wurde eine spezielle Einsatzgruppe eingerichtet. Die Zahlen zeigen, wie groß das Problem wirklich ist und welche Maßnahmen erforderlich sind.

Im März 2024 wurde im Auftrag von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) die Einsatzgruppe Jugendkriminalität unter der Leitung von Dieter Csefan eingerichtet. Grund dafür war ein massiver Anstieg der Anzeigen. Betroffen sind vor allem Jugendliche im Alter von zehn bis 14 Jahren. Im Jahr 2015 waren es noch rund 5.160 Anzeigen in dieser Altersgruppe, im vergangenen Jahr waren es bereits mehr als 12.000 Anzeigen – mehr als doppelt so viele. Auffällig ist auch, dass syrische Jugendliche besonders häufig vertreten waren. 2015 waren es knapp 25 Anzeigen und im Jahr 2024 schon 1.000 Anzeigen. „Das konsequente Vorgehen gegen Jugendkriminalität erfordert ein Bündel an Maßnahmen. Das Aussetzen des Familiennachzugs und die Einrichtung einer Einsatzgruppe sind unter anderem jene, die bereits umgesetzt wurden“, betonte der Innenminister.

Zahlen zur Jugendkriminalität

Zwischen März 2024 und Ende September 2025 wurden insgesamt 10.574 Anzeigen erstattet – davon 2.687 gegen Minderjährige. Zudem kam es zu 1.315 Festnahmen, darunter 136 Jugendliche. Österreichweit führte die Polizei rund 75.000 Personenkontrollen durch und konnte dabei knapp 200 Waffen sicherstellen.

Familiennachzug für Jugendliche soll künftig eingeschränkt werden

„Im konsequenten Vorgehen gegen Kriminalitätsphänomene ist es notwendig, auf mehreren Ebenen Maßnahmen zu setzen. Durch das Aussetzen des Familiennachzugs Anfang Juli 2025 wurde ein wichtiger Schritt gesetzt, um den Zuzug von Jugendlichen zu limitieren“, heißt es in einer Aussendung des Bundesministeriums für Inneres. Derzeit wird geprüft, wie der Familiennachzug besser geregelt werden kann. Künftig sollen nur noch bestimmte Familienmitglieder nachkommen dürfen, abhängig davon, wie gut sie sich voraussichtlich in Österreich integrieren können.

Maßnahmen gegen Jugendkriminalität im Regierungsübereinkommen

Auch andere Maßnahmen wurden im Regierungsübereinkommen festgelegt und werden Schritt für Schritt aufgearbeitet. Zu diesen Maßnahmen gehören unter anderem das Verbot, Messer zu tragen, damit die Polizei mehr Befugnisse bekommt, die polizeiliche Belehrung, bei der minderjährige Straftäter gemeinsam mit ihren Eltern zur Polizei müssen, sowie gesetzlich vorgeschriebene Fallbesprechungen zwischen Polizei, Jugendämtern, Schulen und Justiz für jugendliche Intensivtäter.

Gefängnisähnliche Unterbringung für jugendliche Intensivtäter geplant

In Zukunft soll es für junge Straftäter in letzter Konsequenz auch eine gefängnisähnliche Unterbringung geben. Die gesetzliche Grundlage dafür wird im Justizministerium ausgearbeitet. Ziel ist es, dass jugendliche Intensivtäter rechtlich daran gehindert werden können, die Unterkunft zu verlassen. Dort sollen sie klare Tagesabläufe entwickeln, die bei Nichteinhaltung bestraft werden.