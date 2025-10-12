Cobra-Einsatz in Vorchdorf: Illegale Waffenbörse auf Bauernhof gestoppt

Die Polizei wurde alarmiert, weil mehrere Personen mit Waffen gesehen wurden. Wie sich herausstellte, handelte es sich um eine Waffenbörse auf einem Bauernhof. Die Cobra war samt Hubschrauber im Großeinsatz.

Zu einem Großeinsatz der Polizei ist es am Samstagnachmittag in Vorchdorf (Bezirk Gmunden, Oberösterreich) gekommen. Laut „Kronen Zeitung“ sollen sich auf einem Bauernhof rund zwei Dutzend Menschen zu einer Waffenverkaufsbörse getroffen haben. Eine Polizeisprecherin bestätigte am Sonntag der APA einen Einsatz. Die Polizei sei alarmiert worden, weil mehrere Personen mit Waffen gesehen worden seien. Beim Einsatz seien auch Waffen sichergestellt worden, sagte die Sprecherin.

Cobra-Einsatz mit Hubschraubern in Oberösterreich

Dem Zeitungsbericht zufolge sollen Beamte der Einsatzgruppe Cobra aus Oberösterreich und Salzburg sowie zwei Hubschrauber zum Einsatzort in der Ortschaft Adlhaming beordert worden sein. Bei einem Hof dürften sich rund zwei Dutzend Menschen versammelt haben, die in ihren Fahrzeugen Waffen transportiert hatten. Die Verdächtigen hätten behauptet, eine Waffenverkaufsbörse abgehalten zu haben. Die Polizeisprecherin kündigte nähere Informationen für den Verlauf des Vormittags an. (APA/RED; 12.10.25)