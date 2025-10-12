„Es ist ein unbeschreiblich gutes Gefühl“: 19-Jährige rettet Leben

Die erst 19-jährige Hanna ließ sich 2024 im Rahmen einer Schul-Typisierungsaktionen der Leukämiehilfe Österreich am BORG Ried als Stammzellspenderin registrieren und schenkte damit einem Mann aus Südeuropa neue Hoffnung auf Leben.

Die 19-jährige Hanna aus Mehrnbach wurde zur jungen Lebensretterin. „Im April 2024 habe ich mich in der Schule typisieren lassen – ohne groß darüber nachzudenken, was daraus vielleicht einmal werden könnte“, berichtet die Oberösterreicherin. Schon im Oktober erhielt sie die erste Nachricht, dass ich als Spenderin in Frage komme. Im Juli 2025 folgte dann die Voruntersuchung, bei der noch einmal genau überprüft wurde, ob sie tatsächlich als Spenderin geeignet bin.

„Es ist ein unbeschreiblich gutes Gefühl…“

Die eigentliche Spende im AKH Wien dauerte nur knapp drei Stunden. „Jeder Schritt wurde dabei ausführlich erklärt, was sehr interessant war. Das Personal war unglaublich freundlich und aufmerksam, sodass ich mich jederzeit bestens betreut fühlte“ erzählt die 19-Jährige von ihrer positiven Erfahrung. Ihr Fazit: „Es ist ein unbeschreiblich gutes Gefühl, mit so wenig Aufwand jemandem das Leben schenken zu können.“