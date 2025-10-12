Tragischer Bootsunfall auf Bodensee: Frau stirbt bei Kollision

Zwei Boote kollidierten schwer. Während sich der Mann noch ins Wasser retten konnte, wurde die Frau schwer verletzt. Trotz aller Versuche kam für sie jede Hilfe zu spät. Die anderen Beteiligten kamen mit einem Schock davon.

Am Bodensee kam es zu einem Bootsunfall. Eine Deutsche verstarb noch an der Unfallstelle.

Am Samstagnachmittag kam es zu einer Tragödie am Bodensee (Vorarlberg). Ein Motorboot, an Bord vier Personen aus Österreich, fuhr mit hoher Geschwindigkeit auf ein Segelboot zu, auf dem sich zwei Personen aus Deutschland befanden. Trotz leicht verringerter Geschwindigkeit kam es zur Tragödie: Es kam zur Kollision, woraufhin das Segelboot kenterte und völlig zerstört wurde.

Frau schwer verletzt: Jede Hilfe kam zu spät

Der Mann konnte kurz vor dem Unglück vom Boot ins Wasser springen. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen treibend im Wasser gefunden. Trotz aller Reanimationsmaßnahmen kam für die Deutsche jede Hilfe zu spät – sie verstarb noch im Bereich der Unfallstelle. Die anderen Beteiligten standen unter Schock und wurden von den Rettungskräften versorgt. Glück im Unglück: Sie blieben alle unverletzt. Die Betreuung übernahm das Kriseninterventionsteam. Wie genau es zu dem Unfall kam, wird nun ermittelt.

