Tödlicher Alpin-Unfall: Mann stürzt vor Augen seiner Begleiter 100m ab

Eine dreiköpfige Wandergruppe war im Bereich der Kohlbergspitze bei Bichlbach unterwegs, als ein Mann plötzlich rund 100 Meter in felsdurchsetztes Gelände stürzte und tödliche Verletzungen erlitt.

Die beiden anderen Wanderer und der Leichnam wurden mit dem Rettungshubschrauber heruntergeflogen.

Die beiden anderen Wanderer und der Leichnam wurden mit dem Rettungshubschrauber heruntergeflogen.

Am 11. Oktober 2025 gegen 17.05 Uhr befand sich eine dreiköpfige Gruppe im Bereich eines weglosen Gratverlaufes, im Bereich der Kohlbergspitze in Bichlbach im Abstieg. Plötzlich hörten die zwei vorausgehenden Gruppenmitglieder, eine 41-jährige Koreanerin und ein 57-jähriger Philippiner, einen lauten Schrei und nahmen in weiterer Folge wahr, wie ihr Gefährte ca. 100 Meter über felsdurchsetztes Gelände abstürzte. Ein unbeteiligter Wanderer, der sich unterhalb des Kellerjochs aufhielt, bemerkte den Absturz und setzte die Rettungskette in Gang. Der Verunfallte erlitt durch den Absturz tödliche Verletzungen. Erhebungen zur Identität des Mannes sind im Gange.

Leichnam wurde geborgen

Die zwei Unverletzten wurden mit dem Notarzthubschrauber „RK2“ und der Leichnam mit dem Polizeihubschrauber geborgen und in das Tal geflogen. Ebenfalls im Einsatz standen: Bergrettung Bichlbach, Alpinpolizei Reutte, Beamter des Kriminalassistenzdienstes Oberland, Streife der Polizeiinspektion Bichlbach, Kriseninterventionsteam.