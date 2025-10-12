Schlüsselspiel in Bukarest: ÖFB-Team kann WM-Tür weit aufstoßen

Mit bislang fünf Erfolgen aus fünf Spielen führt Österreich die Tabelle der Gruppe H an – zwei Punkte vor Bosnien-Herzegowina, dazu mit einem Spiel weniger und deutlich besserer Tordifferenz. Ein weiterer Sieg, der sechste im sechsten Spiel, würde die Ausgangslage fast uneinholbar machen. Selbst Teamchef Ralf Rangnick, sonst zurückhaltend in Prognosen, ließ nach dem 10:0 gegen San Marino durchblicken: „Wenn wir gegen Rumänien gewinnen, lassen wir uns das nicht mehr nehmen.“

Rangnick warnt vor Rumäniens Reaktion

Die Rumänen liegen als Dritte bereits acht Punkte zurück, kämpfen aber noch um Platz zwei und die Play-off-Chance. Genau darin sieht Rangnick eine Gefahr: „Wir treffen auf eine spielstarke Mannschaft, die physisch robust ist. Wir müssen von Beginn an voll da sein.“ Beim Hinspiel im Juni tat sich das ÖFB-Team zunächst schwer, ehe ein 2:1-Sieg den Auftakt zur Erfolgsserie markierte. Diese Partie soll nun als Blaupause dienen. „Es wird wieder auf die richtige Balance zwischen Spiel gegen den Ball und Ballbesitz ankommen“, so Rangnick.

Baumgartner zurück, Arnautovic fraglich

Gute Nachrichten gibt es in der Personalfrage: Christoph Baumgartner steht nach überstandenen Fersenproblemen wieder zur Verfügung. „Er hat das Abschlusstraining komplett mitgemacht, daher gehe ich davon aus, dass er spielen kann“, erklärte Rangnick. Fragezeichen stehen hingegen hinter Marko Arnautovic. Der Routinier klagte über leichte Beschwerden und verpasste die letzte Einheit. „Bei ihm müssen wir abwarten“, sagte der Teamchef.

Wechsel im Tor – Rangnick bleibt gelassen

Fix ist dagegen eine Änderung im Tor: Alexander Schlager wird anstelle von Patrick Pentz beginnen. Eine endgültige Festlegung auf eine Nummer eins schließt Rangnick aber aus. „Wir haben zwei Tormänner, die auf hohem Niveau performen. Da gibt es keinen Grund, sich jetzt festzulegen.“ Auch Schlager selbst zeigte sich entspannt: „Wir sind ein Tormannteam, das sich gegenseitig alles gönnt. Ich will der Mannschaft helfen – egal, ob auf dem Platz oder daneben.“

„Von der ersten Sekunde an Druck machen“

Der 29-Jährige, der zuletzt bei Salzburgs Sieg gegen Rapid überzeugte, weiß um die Bedeutung der Partie. „Wir wollen von der ersten Sekunde an Druck machen, den Gegner zu Fehlern zwingen und proaktiv starten“, kündigte Schlager an. Ein Sieg würde das Tor zur WM weit aufstoßen – doch in der Mannschaft bleibt man vorsichtig. „Wir erledigen unsere Aufgaben Schritt für Schritt“, so Schlager. „Dann ist die Qualifikation nur eine Frage der Zeit.“

Bukarest als Symbolort

Die Arena Nationala ist für die ÖFB-Elf ein besonderer Ort: Bei der EM 2021 feierte Österreich dort mit dem 3:1 gegen Nordmazedonien den ersten Sieg bei einer Europameisterschaft und zog kurz darauf mit einem 1:0 über die Ukraine ins Achtelfinale ein. Für Rangnick zählt das heute jedoch wenig: „Vergangenheit hilft uns nicht weiter. Es geht darum, unseren Job zu machen.“ Ein Job, der im Erfolgsfall schon an diesem Sonntag den Weg zur WM 2026 ebnen könnte.