Wenn der Polarwirbel wankt: Drohen Österreich wochenlange Frostphasen?

Der Winter rückt näher – und die ersten langfristigen Prognosen lassen aufhorchen. Laut aktuellen Wettermodellen könnte ein ungewöhnlich schwacher Polarwirbel Europa in den kommenden Monaten arktische Kälte bescheren.

Noch zeigt sich der Oktober von seiner goldenen Seite. Hoch „Sieglinde“ sorgt am Wochenende für sonniges Herbstwetter, vor allem in den Bergen. Doch hinter den stabilen Bedingungen kündigen sich bereits größere atmosphärische Veränderungen an. Meteorologen beobachten derzeit über der Arktis eine Entwicklung, die für den weiteren Winterverlauf entscheidend sein könnte: Der sogenannte Polarwirbel, ein mächtiges Tiefdrucksystem in großer Höhe, zeigt sich heuer deutlich schwächer als in den vergangenen Jahren.

Instabiler Wirbel, unruhiges Wetter

Normalerweise sorgt ein starker Polarwirbel für eine stabile Westströmung. Milde, feuchte Luft vom Atlantik gelangt dabei nach Mitteleuropa – die Temperaturen bleiben meist über dem Gefrierpunkt. Wenn der Wirbel jedoch schwächelt, gerät dieses System ins Wanken. Die Strömung wird unruhiger, sie schlägt große Wellen. Kalte Luft aus dem Norden kann dann weit nach Süden vordringen, während warme Luft aus dem Süden in den Norden strömt. Die Folge: plötzliche Wetterumschwünge, Frostperioden und Schneefall bis in tiefe Lagen – unterbrochen von überraschend milden Phasen.

Wenn die Arktis „undicht“ wird

Der Polarwirbel ist im Grunde ein Kälterückhaltebecken über dem Nordpol. Er reicht von der Troposphäre – der Wetterschicht der Erde – bis in die Stratosphäre, rund 50 Kilometer über dem Boden. Dreht sich dieser Ring aus eiskalter Luft zu langsam oder wird instabil, kann Kälte nach Süden entweichen. Meteorologen sprechen dann von einer „plötzlichen Stratosphärenerwärmung“. Dieses Phänomen trat zuletzt im Februar 2018 auf – damals strömte arktische Kaltluft bis tief nach Mitteleuropa und sorgte für Temperaturen weit unter null Grad.

Modelle zeigen frostigen Jahresbeginn

Auch heuer zeichnet sich laut mehreren Modellen ein ähnliches Muster ab. Der Winter dürfte spät einsetzen, doch vor allem im Jänner und Februar steigt die Wahrscheinlichkeit für längere Kältephasen deutlich an. Noch sind die Prognosen mit Vorsicht zu genießen. Doch Meteorologen sind sich einig: Der Zustand des Polarwirbels wird darüber entscheiden, ob der kommende Winter mild oder eisig ausfällt. Ein starker Wirbel bringt ruhiges Westwindwetter, ein schwacher hingegen öffnet die Tür für arktische Luft.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.10.2025 um 17:48 Uhr aktualisiert