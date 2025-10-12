Polizei beendet nächtlichen Streit: Kind in Obhut der Mutter gebracht

Ein eskalierter Streit rief am Samstagabend, dem 11. Oktober, die Polizei in Steyr auf den Plan. Ein 39-Jähriger verhielt sich aggressiv gegenüber den Einsatzkräften und wurde festgenommen. Sein 5-jähriges Kind war anwesend.

Ein lauter Streit in einer Wohnung in Steyr hat am Samstag, dem 11. Oktober 2025, einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 20 Uhr meldeten Anrainer über den Notruf eine heftige Auseinandersetzung. Mehrere Streifen, darunter auch die Schnelle Interventionsgruppe, rückten zum Einsatzort aus. Vor Ort fanden die Beamten ein zerbrochenes Fenster und deutliche Spuren von Zerstörung. Als sie die Wohnung aufsuchten, öffnete der 39-jährige Bewohner die Tür nur einen Spalt weit, schrie die Polizisten an und forderte sie auf, das Gebäude zu verlassen. Da er sich trotz mehrmaliger Abmahnungen nicht beruhigte und weiter aggressiv verhielt, wurde er schließlich festgenommen.

Polizisten bedroht und Mobiliar zerstört

Während der Festnahme beschimpfte und bedrohte der Mann die Einsatzkräfte, auch persönliche Drohungen gegen einen Polizisten und dessen Angehörige wurden ausgesprochen. In der Wohnung selbst entdeckten die Beamten massive Beschädigungen: eine herausgerissene Schlafzimmertür, einen zerborstenen Spiegel und das zerstörte Fenster. Im Schlafzimmer befand sich zudem der fünfjährige Sohn des Mannes. Die vorher alarmierte Jugendwohlfahrt des Magistrats Steyr entschied augenblicklich, dass das Kind in die Obhut der obsorgeberechtigten Mutter übergeben wird. Ein im Krankenhaus durchgeführter Alkohol- und Drogentest verlief positiv. Außerdem wurden geringe Mengen Cannabiskraut in der Wohnung sichergestellt.