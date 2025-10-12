Pröll in den Emiraten: Österreich vertieft Zusammenarbeit mit Uni

Ein Höhepunkt des Besuchs war ein Treffen an der Mohammed Bin Zayed University of Artificial Intelligence (MBZUAI) in Abu Dhabi. Die Einrichtung gilt als eine der weltweit führenden Universitäten für KI-Forschung und -Ausbildung. Dort wurde laut Prölls Büro der Grundstein für eine universitäre Zusammenarbeit gelegt. Ziel sei es, Studierenden und Forschenden aus Österreich künftig stärkeren Zugang zu internationalen Innovationsnetzwerken zu ermöglichen.

Begleitung aus der Wissenschaft

Begleitet wurde der Staatssekretär vom Rektor der Technischen Universität Graz, Horst Bischof, der zugleich Vizepräsident der TU Austria ist. Die Delegation setzte damit ein Signal für eine engere Verknüpfung zwischen Wissenschaft, Technologie und Politik.

Gespräche über gemeinsame Forschungsprojekte

Während seines Aufenthalts traf Pröll unter anderem den Minister für Künstliche Intelligenz, Omar Sultan al-Olama, sowie den Staatssekretär des Ministeriums für Industrie und Schlüsseltechnologien, Omar al-Suwaidi. Im Mittelpunkt der Gespräche standen der Austausch von Know-how, die Förderung gemeinsamer Forschungsprojekte sowie der Aufbau langfristiger Partnerschaften zwischen Österreich und den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Digitalisierung als Brücke zwischen den Regionen

Mit dem Besuch will Österreich seine Rolle als verlässlicher Partner in der internationalen Digitalpolitik unterstreichen. „Künstliche Intelligenz ist kein Zukunftsthema mehr, sondern längst Realität“, hieß es aus Prölls Büro. „Umso wichtiger ist es, internationale Kooperationen frühzeitig zu gestalten.“ Die Gespräche in Abu Dhabi sollen laut dem Staatssekretär der Startpunkt für weitere bilaterale Digitalinitiativen sein, von Forschung über Ausbildung bis hin zu industrieller Innovation.