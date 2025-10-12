Lotto-Ziehung am 12. Oktober: Mit diesen Zahlen hast du den Sechser

Bei der Lottoziehung am Sonntag, 12. Oktober 2025 ging es um über eine Millionen Euro. Welche Zahlen beim Lotto, LottoPlus und Joker diesmal gezogen wurden, liest du hier.

Am letzten Mittwoch wurde der Doppeljackpot geknackt. Zwei Spieler hatten die sechs Richtigen auf dem Spielschein und gewannen somit 1.115.888,00 Euro. Dieses Mal geht es also um über eine Million Euro.