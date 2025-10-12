Skip to content
Das sind die sechs Richtigen
Österreich
12/10/2025
Lotto

Lotto-Ziehung am 12. Oktober: Mit diesen Zahlen hast du den Sechser

Bei der Lottoziehung am Sonntag, 12. Oktober 2025 ging es um über eine Millionen Euro. Welche Zahlen beim Lotto, LottoPlus und Joker diesmal gezogen wurden, liest du hier.

von Stefan Putz
1 Minute Lesezeit(40 Wörter)

Am letzten Mittwoch wurde der Doppeljackpot geknackt. Zwei Spieler hatten die sechs Richtigen auf dem Spielschein und gewannen somit 1.115.888,00 Euro. Dieses Mal geht es also um über eine Million Euro.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Sonntag, 12. Oktober 2025, gezogen:

  • Lotto: 9, 23, 32, 42, 43, 44 Zusatzzahl: 6
  • LottoPlus: 25, 29, 32, 33, 43, 45
  • Joker: 7, 8, 7, 4, 0, 1

