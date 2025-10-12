Großeinsatz im Bezirk Jennersdorf: Haus stand in Vollbrand

Großeinsatz für die Feuerwehren im Bezirk Jennersdorf: Am Sonntagnachmittag ist in Minihof-Liebau (Ortsteil Bergen) ein Einfamilienhaus in Vollbrand geraten. Insgesamt sieben Feuerwehren standen im Löscheinsatz.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Flammen. Die Feuerwehrleute begannen sofort mit der Brandbekämpfung und konnten ein Übergreifen auf benachbarte Objekte verhindern. Am späten Nachmittag konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden. Eine Brandwache blieb jedoch vor Ort, um ein mögliches Wiederaufflammen zu verhindern.

Hoher Sachschaden, Ursache unklar

Verletzt wurde laut ersten Informationen niemand. Der Sachschaden am Gebäude ist jedoch erheblich. Die genaue Brandursache ist noch unklar, die Ermittlungen der Polizei und der Brandermittler laufen.