Großübung in Hochfilzen: 340 Einsatzkräfte trainierten den Ernstfall

Am Wochenende fand auf dem Truppenübungsplatz Hochfilzen eine groß angelegte Bezirksausbildungsübung der Kitzbüheler Feuerwehren statt. Unterstützt wurden sie dabei von Kräften des Roten Kreuzes.

Insgesamt wurden 24 unterschiedliche Einsatzszenarien vorbereitet, die den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einiges abverlangten. Die Trupps mussten die Stationen am Samstag mehrfach anfahren und unter möglichst realistischen Bedingungen abarbeiten.

Von Wohnungs- und Großbränden über Verkehrsunfälle bis hin zu komplexen Menschenrettungen – das Programm deckte ein breites Einsatzspektrum ab. Auch die Bodenbrandbekämpfung nach einem Waldbrand wurde geübt, um auf mögliche Katastrophenszenarien im Sommer vorbereitet zu sein. Insgesamt nahmen 340 Einsatzkräfte daran teil.

Zusammenarbeit über alle Organisationen hinweg

Ein besonderer Schwerpunkt der Bezirksübung lag auf der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Einsatzorganisationen. Feuerwehr, Rotes Kreuz und Bergrettung trainierten Hand in Hand, um Abläufe im Ernstfall weiter zu optimieren.

„Gerade bei größeren Schadenslagen ist das Zusammenspiel aller Organisationen entscheidend. Diese Übung zeigt, wie wichtig regelmäßiges gemeinsames Training ist“, betonte einer der Übungsleiter.

Erfahrene Beobachter und kritisches Feedback

Beobachtet und beurteilt wurden die Einsätze von erfahrenen Feuerwehrleuten, darunter Mitglieder der Berufsfeuerwehren München und Innsbruck sowie Feuerwehrfunktionäre aus Tirol und Salzburg. Ihr Feedback soll nun in die Nachbereitung der Übung einfließen, um Stärken zu festigen und mögliche Verbesserungspotenziale zu nutzen.

Parallelübung für Flugretter

Zeitgleich fand am Gelände des Bundesheeres auch die Ausbildung der Flugretter statt. Teilgenommen haben hier Einsatzkräfte aus den Bezirken Kitzbühel und Lienz. Insgesamt waren 37 Fahrzeuge im Einsatz, die das großangelegte Übungsgeschehen logistisch unterstützten.