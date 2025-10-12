Skip to content
Das Wetter wird heute wieder zweigeteilt
Österreich
12/10/2025
Wetter

Zwischen Nebel und Sonnenschein – so startet die neue Woche

Während im Westen und Süden Österreichs die Sonne für freundliches Herbstwetter sorgt, bleibt es im Norden und Osten eher trüb und stellenweise nass. Die Temperaturen liegen zwischen 12 und 18 Grad.

von Stefan Putz
1 Minute Lesezeit(68 Wörter)

„Im Norden und Osten Österreichs ziehen wiederholt einige Wolkenfelder durch und zeitweise kann es auch leicht regnen. Im Westen und Süden hingegen überwiegt voraussichtlich sehr freundliches und sonniges Wetter, allerdings kann Nebel oder Hochnebel mitunter recht zäh werden. Der Wind weht nur schwach. Frühtemperaturen 0 bis 12 Grad, Tageshöchsttemperaturen 12 bis 18 Grad“, so die Prognose der GeoSphere Austria.

