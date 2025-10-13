Skip to content
Zu einer Explosion kam es am Sonntag in einer Tiroler Wohnanlage.
Bezirk Kufstein / Tirol
13/10/2025
Überhitzter Akku

Explosion zerstört Wohnung in Tirol: Feuerwehr rückte aus

Ein Spielzeugauto löste am Sonntagnachmittag eine Explosion in einer Wohnanlage in Wörgl im Bezirk Kufstein aus. Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie die Polizei.

von Tanja Janschitz
„Brandursache dürfte der Akku des Spielzeugautos gewesen sein, der sich beim Ladevorgang überhitzt hatte“, heißt es vonseiten der Beamten der Polizeiinspektion Söll. Das Feuer griff in der Folge auf mehrere Gegenstände im Nahbereich über. Das führte zu einem Hitzestau in der verglasten Loggia. Dadurch kam es zu einer Explosion, „bei der die Scheiben zerbarsten und Glassplitter in den Innenhof der Anlage fielen“, so die Polizisten weiters.

48 Feuerwehrleute im Einsatz

Die Loggia stand schließlich in Vollbrand. Durch die Wucht der Explosion wurde außerdem die Terrassentüre in den angrenzenden Raum hineingedrückt. 48 Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Wörgl brachten den Brand unter Kontrolle. Die Bewohner – eine vierköpfige Familie – hatten Glück im Unglück. „Sie hielten sich zum Zeitpunkt des Vorfalles nicht zu Hause auf“, erklärt die Exekutive. Jedoch entstand durch das Feuer ein erheblicher Sachschaden. Das Apartment ist derzeit unbewohnbar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.10.2025 um 06:19 Uhr aktualisiert
