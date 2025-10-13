Kind (2) läuft auf Straße – von Auto erfasst

Eine Mutter und ihrer Tochter beobachteten am Straßenrad Tiere auf der Weide - doch plötzlich lief die Zweijährige auf die Straße und wurde von einem Auto erfasst.

Schreckmoment in Maria Alm: Am Sonntagnachmittag, dem 12. Oktober, kam es im Ortsteil Almerau zu einem Unfall. Eine Mutter stand mit ihrer zweijährigen Tochter am Straßenrand, um Tiere auf einer angrenzenden Weide zu beobachten – doch dann passierte das Unglück. Aus noch ungeklärter Ursache lief das kleine Mädchen plötzlich auf die Fahrbahn. Ein 47-Jähriger, der gerade mit seinem Auto vorbeifuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Kind. Die Zweijährige wurde nach der Erstversorgung mit Verletzungen vom Rettungshubschrauber Martin 6 in das Uniklinikum Salzburg geflogen.