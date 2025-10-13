Crash im Burgenland: Schlepper flüchtet vor Polizei – elf Verletzte

In der Nacht auf Montag kam es in Andau zu einem Unfall nach einer wilden Verfolgungsjagd über die Grenze. Ein mutmaßlicher Schlepper verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug – elf Menschen sind verletzt.

Die Feuerwehr Andau musste den eingeklemmten Lenker aus dem Wrack befreien. Insgesamt wurden bei dem Unfall elf Personen verletzt.

Laut Polizei hatte die ungarische Polizei kurz nach Mitternacht am Grenzübergang Andau (Neusiedl am See/Burgenland) versucht, ein Auto mit ungarischem Kennzeichen anzuhalten. Der Lenker, ein Mann aus Pakistan, ignorierte jedoch die Anhalteversuche und raste in Richtung Österreich davon. Im Ortsgebiet von Andau krachte der Wagen schließlich gegen die Mauer eines landwirtschaftlichen Gebäudes.

Alle wurden verletzt – Ermittlungen laufen

Der Fahrer wurde im völlig demolierten Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Andau befreit werden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus Wiener Neustadt gebracht. Im Auto saßen außerdem zehn Menschen, die der Mann offenbar illegal ins Land schmuggeln wollte: Drei türkische und sieben afghanische Staatsbürger, darunter zwei Kinder im Alter von sieben und zehn Jahren. Alle wurden bei dem Crash verletzt und von der Rettung in die Krankenhäuser Eisenstadt, Donauspital und AKH gebracht. Die Ermittlungen gegen den Schlepper laufen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.10.2025 um 08:03 Uhr aktualisiert