Vor einem Linzer Lokal eskalierte in der Nacht auf Sonntag ein Streit zwischen sieben Männern.
Linz/Oberösterreich
13/10/2025
In der Nacht

Fäuste flogen in Linz: Streit vor Lokal eskalierte

Heftige Szenen am späten Samstagabend in Linz: Vor einem Lokal gerieten sieben Männer aneinander. Die Situation eskalierte völlig. Drei von ihnen mussten verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Laut Polizei kam es am 12. Oktober gegen Mitternacht vor einem Lokal in der Stadt Linz (Oberösterreich) zu einer Auseinandersetzung. Beteiligt waren drei rumänische Staatsbürger, ein Linzer und drei bislang unbekannte Männer. Was genau den Streit ausgelöst hat, ist noch unklar. Vor dem Eingang flogen plötzlich die Fäuste, mehrere Beteiligte wurden verletzt. Drei Männer mussten nach dem Vorfall im Krankenhaus behandelt werden.

