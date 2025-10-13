Bester Tetris-Spieler: Oberösterreicher fliegt zum Weltfinale nach Dubai

Spannung pur auf der Game City in Wien: Der 31-jährige Oberösterreicher Florian Schriebl aus Breitenschützing krönte sich zum besten Tetris-Spieler Österreichs und fliegt nun zum Weltfinale nach Dubai.

Spannung pur auf der Game City in Wien: Das nationale Finale von Red Bull Tetris ging mit einem Triumph für den 31-jährigen Oberösterreicher Florian Schriebl zu Ende. Der studierte Veterinärmediziner aus Breitenschützing setzte sich gegen die besten Tetris-Spieler Österreichs durch, holte sich den Titel und damit darf er Österreich beim Weltfinale in Dubai vertreten. „Es fühlt sich für mich noch immer sehr unreal an, sich gegen so viele großartige Spieler durchgesetzt zu haben und demnächst für Österreich im Weltfinale anzutreten“, sagt Schriebl nach seinem Sieg.

Packendes Duell auf der Game City

Im Finale traten die besten Online-Qualifikanten sowie zwei Live-Finalisten in 1-gegen-1-Duellen am PC gegeneinander an. BMX-Profi Senad Grosic sorgte in den Spielpausen für Action und zeigte spektakuläre Stunts. Im entscheidenden Match holte sich Schriebl mit drei gewonnenen Spielen aus fünf den klaren Sieg und beeindruckte mit über 433.000 Punkten gegen die zweitplatzierte Elisabeth B. Das Tetris-Talent spielt erst seit 2020 und qualifizierte sich über eine Ö3-Wildcard, nachdem er zufällig auf das Turnier gestoßen war und über 360.000 Punkte erreichte. Jetzt trainiert er intensiv für das große Ziel: den Weltmeistertitel. „Meine Strategie ist, ein noch besseres Gefühl für die Steuerung zu entwickeln und Power-Ups optimal zu nutzen“, erklärt Schriebl.

©Matthias Heschl | Florian Schriebl setzte sich im spannenden Finale der Game City gegen die besten Tetris-Spieler Österreichs durch.

Weltfinale in Dubai mit 2.000 Drohnen

Das große Red Bull Tetris Weltfinale steigt vom 11. bis 13. Dezember in Dubai. Über 2.000 Drohnen sollen dabei das erste live spielbare Tetris-Spiel am Himmel bilden. Dort treffen die besten 55 Spieler aus über 55 Ländern aufeinander.