Nordsee-Fisch belastet: Dieses Gift ist auch auf unseren Tellern

Eine neue Untersuchung von Greenpeace zeigt, dass viele Speisefische aus Nord- und Ostsee mit sogenannten „Ewigkeitsgiften“ belastet sind. Besonders für Kinder können die Belastungen gesundheitlich gefährlich werden.

Greenpeace ließ insgesamt 17 Proben von Speisefischen, Muscheln und Krabben aus der Nord- und Ostsee von einem unabhängigen Labor analysieren. Das Ergebnis ist alarmierend: In jeder einzelnen Probe wurden per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS) nachgewiesen.

Rund die Hälfte der Proben gilt laut Greenpeace bei üblichem Verzehr für Kinder als gesundheitlich bedenklich, vier Proben sogar für Erwachsene als unsicher. In mehreren Fällen, darunter bei Steinbutt, Hering und Scholle, wurden die EU-Grenzwerte für Lebensmittel überschritten.

Gesundheitsrisiken durch „Ewigkeitsgifte“

PFAS sind langlebige Chemikalien, die kaum abgebaut werden und sich in der Umwelt sowie im menschlichen Körper anreichern können. Einige dieser Substanzen gelten als krebserregend, können die Leber schädigen und die Entwicklung ungeborener Kinder beeinträchtigen.

Laut der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) kann bereits eine geringe Aufnahme dieser Stoffe problematisch sein. Greenpeace betont: Schon 50 Gramm Fisch reichen aus, damit ein dreijähriges Kind die empfohlene wöchentliche Höchstmenge überschreitet.

Auch österreichische Konsumenten betroffen

Fisch aus der Nordsee wird regelmäßig nach Österreich importiert. Rund 94 Prozent des in Österreich verzehrten Fisches stammen aus dem Ausland – fast die Hälfte davon aus Deutschland. Wie viele der belasteten Fische tatsächlich auf dem österreichischen Markt landen, ist derzeit unklar. Greenpeace hat daher Supermärkte, Händler und große Marken aufgefordert, ihre Lieferketten offenzulegen und auf PFAS-Belastungen zu überprüfen.

Was sind PFAS? PFAS (per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen) sind synthetische Chemikalien, die in zahlreichen Alltagsprodukten verwendet werden – etwa in wasserabweisender Kleidung, Pfannenbeschichtungen oder Lebensmittelverpackungen. Sie gelten als extrem langlebig und werden deshalb auch „Ewigkeitsgifte“ genannt.

Einmal in die Umwelt gelangt, verbreiten sie sich über Luft, Wasser und Nahrungsketten und können so auch in den menschlichen Körper gelangen.

Forderung nach Verbot und mehr Transparenz

Greenpeace-Konsumexpertin Madeleine Drescher bezeichnet die Ergebnisse als „alarmierend – vor allem für Kinder“. Familien müssten sich darauf verlassen können, dass Lebensmittel sicher sind. Sie fordert von der Bundesregierung eine umfassende Untersuchung der in Österreich erhältlichen Fischprodukte und ein rasches Verbot aller PFAS-Stoffe. „Viele der nachgewiesenen Stoffe sind in der EU längst verboten, doch sie verschwinden nicht aus der Umwelt. Nur ein vollständiges PFAS-Verbot kann Mensch und Natur wirksam schützen“, so Drescher. Österreich solle sich auf EU-Ebene für ein solches Verbot einsetzen und bis dahin nationale Maßnahmen ergreifen, etwa ein Verbot von PFAS in Verpackungen, Kosmetika und Kleidung, wie es Frankreich und Dänemark bereits vorgemacht haben.