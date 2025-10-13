Drei Festnahmen nach zwei Einbrüchen im Nordburgenland

Am 9.Oktober konnte ein Zeuge zwei Personen dabei beobachten, wie sich diese unbefugt Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Pama verschafften. Der Zeuge alarmierte daraufhin sofort die Polizei. Als die Polizei kam, flüchteten beide Personen mit vollgepackten Taschen aus dem Wohnhaus. Die beiden slowakischen Staatsbürger, eine 43-jährige Frau und ein 28-jähriger Mann, konnten noch an der Tatörtlichkeit angehalten und festgenommen werden. Ermittlungen ergaben, dass die beiden Täter über die Garage in das Wohnhaus gelangten und dort Wertgegenstände und Kleidung gestohlen haben. Bezüglich möglicherer weiterer Einbruchsdiebstähle wird noch ermittelt. Die beiden Täter wurden nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Eisenstadt in die Justizanstalt Eisenstadt eingeliefert.

Weitere Festnahme

Ein PKW-Besitzer, welcher sich in einem Baumarkt aufhielt, musste aufgrund eines erhaltenen Anrufes spontan zu seinem Fahrzeug zurückkehren. Dabei konnte er feststellen, dass sich eine männliche Person auf der Beifahrerseite seines Fahrzeuges befand. Der Geschädigte hielt den Unbekannten fest, dieser riss sich jedoch los und flüchtete mit seinem daneben abgestellten PKW in unbekannte Richtung. Eine sofortige Fahndung nach dem Täterfahrzeug verlief rasch positiv. In dem PKW des 45-jährigen ungarischen Staatsbürgers konnten zwei Störsender sowie Diebesgut und Bargeld vorgefunden werden. Ermittlungen bezüglich weiterer PKW-Einbrüche werden geführt. Der Beschuldigte wurde ebenfalls in die Justizanstalt Eisenstadt verbracht.