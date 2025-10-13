Leiche erst am nächsten Morgen gefunden: Wanderung endet tödlich

Ein 56-jähriger Wiener stürzte am 11. Oktober auf dem Wagnersteig an der Hohen Wand rund 50 Meter in die Tiefe. Spaziergänger entdeckten ihn am nächsten Morgen – der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Ein 56-jähriger Mann aus Wien stieg am 11. Oktober 2025 auf das Plateau der Hohen Wand im Gemeindegebiet von Oberhöflein auf und wählte als Abstiegsweg den sogenannten Wagnersteig in Richtung Tal. Kurz nach dem oberen Einstieg des Wagnersteigs dürfte er vermutlich ausgerutscht oder gestolpert sein und stürzte etwa 50 Meter ab. Vorbeikommende Wanderer fanden den Verunfallten am 12. Oktober 2025, gegen 8.20 Uhr, und alarmierten die Rettungsleitstelle. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod feststellen und der 56-Jährige wurde vom Polizeihubschrauber geborgen.