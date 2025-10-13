„Kürbis-Attacke“ auf 21 Fahrzeuge: Polizei steht vor Rätsel

Eine ungewöhnliche Vandalenserie beschäftigt derzeit die Polizei: Unbekannte warfen zwischen 6. und 11. Oktober Kürbisse auf geparkte Fahrzeuge und eine Hausfassade. Insgesamt wurden 21 Autos beschädigt.

Im Zeitraum vom 6. Oktober 2025 bis zuletzt am 11. Oktober 2025 – jeweils zwischen den Abendstunden und den frühen Morgenstunden – kam es im Bezirk Bruck an der Leitha in Arbesthal, Scharndorf, Maria Ellend, Margareten am Moos, Wilfleinsdorf und Bruck an der Leitha zu einer Serie von Sachbeschädigungen.

Unbekannte warfen Kürbisse auf Autos

Bislang unbekannte Täter sollen Kürbisse auf 21 geparkte Autos diverser Fahrzeugklassen sowie auch gegen zumindest eine Hausfassade geworfen haben. Die Kürbisse dürften aus einem fahrenden Fahrzeug geworfen worden sein, berichtet die Polizei. Durch die Tat wurden Heck- bzw. Windschutzscheiben, die teilweise zertrümmert wurden, sowie auch Karosserien beschädigt. Die Gesamtschadenssumme ist noch nicht bekannt – es dürfte sich um einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag handeln.

© LPD NÖ © LPD NÖ

Polizei bittet um Hinweise

Sachdienliche Hinweise zur Ausforschung der bislang unbekannten Täterschaft werden an die Polizeiinspektion Bruck an der Leitha (Telefonnummer 059133-3320) erbeten. „Es kann davon ausgegangen werden, dass die Kürbisse aufgrund der Menge und da diese auch mit Preisaufklebern versehen waren, an einer bislang unbekannten Örtlichkeit entwendet wurden“, informieren die Beamten. Sollten diesbezügliche Hinweise gegeben werden können bzw. jemandem Kürbisse in größerer Anzahl fehlen, ergeht die Bitte, ebenfalls die Polizeiinspektion Bruck an der Leitha zu kontaktieren.