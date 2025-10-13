Tödliche Kollision mit Wohnmobil: Mann erlag seinen Verletzungen

Am 10. Oktober 2025 kam es auf der Reschenbundesstraße im Gemeindegebiet von Pfunds zu einem schweren Verkehrsunfall bei dem insgesamt drei Personen verletzt wurden. Ein 75-Jähriger erlag nun im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Ein 75-jähriger Österreicher lenkte sein Auto am 10. Oktober auf der Reschenbundesstraße im Gemeindegebiet von Pfunds (Tirol). Plötzlich kam er aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Wohnmobil, gelenkt von einem 73-jährigen Deutschen, zusammen. Der Pkw wurde rund 50 Meter rückwärts in eine Wiese geschleudert und blieb dort liegen. Das Wohnmobil kippte auf der Fahrbahn zur Seite und blieb dort liegen. Durch herumfliegende Teile wurde ein weiterer Pkw beschädigt.

75-Jähriger musste aus Unfallwrack befreit werden

Der 75-Jährige musste durch die FF Pfunds mittels Spreizwerkzeug aus dem Fahrzeug gerettet werden. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Der 73-jährige Lenker des Wohnmobiles erlitt bei dem Unfall leichte und seine mitfahrende 68-jährige Ehefrau schwere Verletzungen. Sie wurden nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber bzw. der Rettung ins Krankenhaus Zams eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

Mann erlag seinen Verletzungen

Nun herrscht traurige Gewissheit. Wie die Polizei am Montag mitteilt, ist der Mann zwei Tage nach dem Unfall im LKH-Innsbruck verstorben.