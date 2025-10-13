Schulklasse von Wespen attackiert: Ein Kind im Krankenhaus

Ein Ausflug einer Schulklasse aus Kolsass endete am Montag in Volders (Tirol) mit einem Wespenangriff. Mehrere Kinder wurden gestochen, eines musste sogar ins Krankenhaus geflogen werden.

Das Wespennest wurde beseitigt, der betroffene Wegteil wurde für die Dauer der Entfernung kurzzeitig gesperrt.

Am Montagvormittag, 13. Oktober, wurde eine Schulklasse aus Kolsass, welche sich auf einer Wanderung im Gemeindegebiet von Volders (Tirol) befand, von einem Schwarm Erdwespen angegriffen. Mehrere Kinder zogen sich dadurch Wespenstiche zu. Die Lehrperson verständigte umgehend den Notruf.

Nach der Erstversorgung durch die Notärztin wurde ein Kind zur weiteren Versorgung mit dem Hubschrauber in die Klinik Innsbruck gebracht. Mittlerweile konnte das Kind bereits wieder entlassen werden. Die Schulklasse konnte ihre Wanderung fortsetzen. Das Wespennest wurde beseitigt, der betroffene Wegteil wurde für die Dauer der Entfernung kurzzeitig gesperrt.

