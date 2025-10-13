Skip to content
/ ©De Pascalis
Udo Jürgens’ Bademantel bei Joh. Springer`s Erben Auktion in Wien.
Der Bademantel wird mit einem Startgebot von 4.000 Euro ausgerufen.
Österreich
13/10/2025
Auktion

Udo Jürgens’ Bademantel wird versteigert

Joh. Springer’s Erben Auktionen versteigert am 13. Novemver 2025 ein besonderes Highlight: Einen originalen Bademantel von Udo Jürgens mit einem Schätzwert von 25.000 Euro.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(93 Wörter)

Mit dem Los 980 wird ein Stück österreichischer Popgeschichte einem internationalen Sammlerpublikum zugänglich gemacht. Der Bademantel wird mit einem Startgebot von 4.000 Euro ausgerufen. Vergleichbare Objekte haben bereits hohe Aufmerksamkeit erzielt – so wurde ein weiterer Bademantel von Udo Jürgens 2025 bei Sotheby’s für rund 26.400 Euro versteigert. Der Mantel wurde eigens von Vossen für den Künstler gefertigt, mit Namensstickerei und Originalsignatur versehen. Das angebotene Exemplar wurde 2013 von Udo Jürgens persönlich anlässlich der Enthüllung seiner Wachsfigur im Madame Tussauds Wien übergeben.

Details zu Auktion

Datum: Am 13. November 2025 zwischen 17 Uhr und 21 Uhr

Ort: Joh. Springer’s Erben
Kagranerplatz 9
1220 Wien
Österreich

Weitere Informationen und Anmeldungsmöglichkeit findest du hier.

