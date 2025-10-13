Udo Jürgens’ Bademantel wird versteigert

Joh. Springer’s Erben Auktionen versteigert am 13. Novemver 2025 ein besonderes Highlight: Einen originalen Bademantel von Udo Jürgens mit einem Schätzwert von 25.000 Euro.

Der Bademantel wird mit einem Startgebot von 4.000 Euro ausgerufen.

Mit dem Los 980 wird ein Stück österreichischer Popgeschichte einem internationalen Sammlerpublikum zugänglich gemacht. Der Bademantel wird mit einem Startgebot von 4.000 Euro ausgerufen. Vergleichbare Objekte haben bereits hohe Aufmerksamkeit erzielt – so wurde ein weiterer Bademantel von Udo Jürgens 2025 bei Sotheby’s für rund 26.400 Euro versteigert. Der Mantel wurde eigens von Vossen für den Künstler gefertigt, mit Namensstickerei und Originalsignatur versehen. Das angebotene Exemplar wurde 2013 von Udo Jürgens persönlich anlässlich der Enthüllung seiner Wachsfigur im Madame Tussauds Wien übergeben.