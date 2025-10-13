„Neuer Klimabonus ab 2026“: SMS-Nachrichten sorgen für Aufsehen

Aktuell sind vermehrt SMS-Nachrichten im Umlauf, die ein Comeback für den Klimabonus ankündigen. Doch Vorsicht ist geboten, dahinter steckt nämlich eine dreiste Betrugsmasche.

„Der Klimabonus ist wieder da“ oder „Neuer Klimabonus ab 2026“: SMS-Nachrichten mit diesen Behauptungen machen aktuell vermehrt die Runde. Eine frühzeitige Registrierung bringe Informationsvorteile und bessere Chancen für eine Auszahlung, heißt es. Doch Vorsicht ist geboten, denn „Nichts davon ist wahr“, warnen die Experten von Watchlist Internet. Es handelt sich um eine dreiste Betrugsmasche. „Wir haben es mit klassischem Phishing zu tun.“

Warnung vor Klimabonus-Betrugsmasche

Phishing-Fallen kommen in vielen Verkleidungen. Beim neuesten Kostüm handelt es sich scheinbar um den Klimabonus. Und das trotz Einstellung des Programms mit Jänner 2025. „Die Kriminellen hinter der Masche haben es auf persönliche und teils sensible Daten ihrer Opfer abgesehen“, wissen die Experten.

©watchlist-internet.at So kann die Klimabonus-Phishing-SMS aussehen.

Klimabonus-Phishing: So funktioniert die Falle

Die Webseite Watchlist Internet warnt Nutzer vor der Betrugsmasche und erklärt, was dahinter steckt. „Der Ablauf ist keinesfalls neu, vielmehr handelt es sich hier um eine weitere Ausformung einer klassischen Betrugsmasche.“

Klimabonus-Phishing: Watchlist Internet klärt auf Kriminelle versenden massenhaft SMS-Nachrichten. Einen gezielten Kreis an Emfänger:innen gibt es nicht

Die Message ist kurz und knapp: Der Klimabonus ist wieder da! Anmeldung unter [LINK]. Nur fur begrenzte Zeit

Wer auf den integrierten Link klickt, landet auf einem vermeintlichen Klimabonus-Portal. Die Adresse lautet klimabonus.help

klickt, landet auf einem vermeintlichen Klimabonus-Portal. Die Adresse lautet klimabonus.help Dort wird das Comeback des eingestellten Programms für 2026 angekündigt. Es geht um eine „Voranmeldung“. Die österreichische Bundesregierung führt einen erweiterten Klimabonus ein. Melden Sie sich jetzt vor, um rechtzeitig informiert zu werden und Ihren Anspruch zu sichern. Dazu gibt es umfassende Informationen rund um die Auszahlungskriterien.

Wer diese Voranmeldung durchführen möchte, wird zu einer Eingabemaske weitergeleitet. Diese fragt neben Vor- und Nachname noch die Sozialversicherungsnummer, die E-Mail-Adresse und die Telefonnummer sowie Informationen über die Größe des Haushalts ab.

©watchlist-internet.at Wer auf den integrierten Link klickt, landet auf einem vermeintlichen Klimabonus-Portal, das täuschend echt aussieht.

Klimabonus-Nachrichten: Daran erkennst du die Phishing-Falle

„Typische Phishing-SMS sind sehr kurz – elf Wörter und eine URL im Fall der Klimabonus-Nachricht. Dennoch liefern sie genug Anhaltspunkte für ihre Enttarnung“, wissen die Experten von Watchlist Internet. So enthalten die Nachrichten immer einen Link, der auf eine externe Webseite weiterleitet. Ein Ultimatum soll die Empfänger zu unüberlegtem Handeln drängen. Zwar enthält die Klimabonus-SMS kein konkretes Datum, ein schwammiges „Nur fur begrenzte Zeit“ entfaltet allerdings die gleiche Wirkung. Dort, wo ein „ü“ stehen sollte, findet sich lediglich ein „u“. „Fehlende Umlaute sind ein klares Zeichen für einen Ursprung außerhalb Österreichs bzw. des deutschsprachigen Raums“, wissen die Profis. Wichtig zu wissen ist außerdem, dass die österreichische Bundesregierung Bürger nicht via SMS zu Förder- und Bonusprogrammen informiert. Zudem ist der Klimabonus mit Jahresbeginn 2025 ausgelaufen, das Programm existiert nicht mehr. „Die Domain wurde erst vor Kurzem registriert, und zwar am 29. September. Liegt der Zeitpunkt in einer derart jungen Vergangenheit, ist die Wahrscheinlichkeit für eine Betrugsabsicht sehr hoch“, informiert Watchlist Internet abschließend.