Wetter in Österreich: Sonne kämpft sich im Laufe des Tages durch

Nach einem teils trüben Start zeigt sich das Wetter im Laufe des Tages von seiner freundlicheren Seite.

Nach einem teils grauen Start präsentiert sich das Wetter am Montag zunehmend von seiner freundlichen Seite. Entlang der Alpennordseite sowie in einigen Tälern und im Süden halten sich am Vormittag noch Nebel- und Hochnebelfelder, die sich im Tagesverlauf allmählich lichten. Im Bergland setzt sich am Nachmittag meist die Sonne durch, begleitet von einigen harmlosen Quellwolken. Etwas zäher bleiben die hochnebelartigen Wolken im Süden.

Bis zu 17 Grad

Im Osten beginnt der Tag oft sonnig, doch von Nordosten her ziehen später ausgedehnte Wolkenfelder auf. Der Wind bleibt meist schwach, und die Temperaturen erreichen milde 11 bis 17 Grad. Insgesamt zeigt sich der Herbst also von seiner ruhigen und teils sonnigen Seite.

