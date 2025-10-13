Fahrzeug überschlug sich bei Absturz mehrmals: Lenker verletzt

Bei Revisionsarbeiten an der Elferbergbahn in Neustift kam es am Sonntagnachmittag zu einem schweren Arbeitsunfall. Ein Motorkarren stürzte im steilen Gelände ab – der Fahrer wurde dabei verletzt.

Im Einsatz standen 18 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Neustift und sieben Mitglieder der Bergrettung Neustift sowie eine Streife der Polizei Neustift.

Am Nachmittag des 13. Oktober kam es im Bereich des Schleppliftes der Elferbergbahnen im Zuge von Revisionsarbeiten zu einem Fahrzeugabsturz. Bei den Revisionsarbeiten wurde ein Motorkarren eingesetzt. Im Zuge der Abfahrt vom steil nach Nordost abfallenden Gelände, kam das Heck des Motorkarrens in Rutschen. Der Fahrer, ein 59-jähriger Österreicher, konnte das Heck des Schleppers nicht mehr gerade ausrichten.

Fahrzeug überschlug sich mehrmals

Aus diesem Grund überschlug sich das Fahrzeug ca. vier bis fünfmal und der Lenker wurde aus der Fahrerkabine geschleudert und unbestimmten Grades verletzt. Nach ca. 50 Meter kam das Fahrzeug auf der Seite liegend zum Stillstand. Der Lenker kam ca. 1,5 Meter unterhalb des Fahrzeuges zum Liegen.

Mitarbeiter eilt zur Hilfe

Ein Mitarbeiter der den Unfall beobachtet hatte, stieg sofort zum Verunfallten ab und leistete Erste Hilfe. Der Verletzte wurde nach der Erstversorgung mit dem NAH C1 in die Klinik Innsbruck geflogen.