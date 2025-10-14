Bus-Crash in Tirol: Mehrere Kinder verletzt

Am Montagnachmittag kam es in Telfs zu einem Unfall zwischen einem Linienbus und einem Auto. Insgesamt wurden neun Menschen verletzt – darunter mehrere Kinder und Jugendliche.

Gegen 16.30 Uhr war eine 21-jährige Frau mit ihrem Auto auf dem Föhrenweg in Richtung Osten unterwegs, als es im Kreuzungsbereich mit der Birkenbergstraße zum Zusammenstoß mit einem Linienbus kam. Der 42-jährige Buslenker, ein Österreicher, versuchte noch eine Vollbremsung einzuleiten, konnte den Crash aber nicht verhindern.

Neun Personen verletzt

Im Bus befanden sich rund zwölf Fahrgäste, viele davon Kinder und Jugendliche. Durch die Vollbremsung kamen mehrere von ihnen zu Sturz. Neun Personen wurden verletzt – eine davon Person schwer. Auch die Beifahrerin im Auto erlitt schwere Verletzungen. Die Lenkerin selbst blieb unverletzt. Sie wurden vom Roten Kreuz in umliegende Krankenhäuser gebracht. Das ÖRK war mit 29 Sanitätern, elf Fahrzeugen und zwei Notärzten im Einsatz. Die Feuerwehr Telfs übernahm die Verkehrsregelung und reinigte anschließend die Fahrbahn. Auch die Polizei war mit zwei Streifen vor Ort. Das Auto wurde abgeschleppt, der Bus konnte von der Unfallstelle entfernt werden. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt.