Unter Drogen zur Fahrstunde? Polizei stoppt Fahrschüler (17)

Ungewöhnlicher Polizeieinsatz am Montagabend in Völs: Ein 17-jähriger Fahrschüler wurde während der Fahrstunde aus dem Verkehr gezogen. Offenbar stand er unter dem Einfluss von Drogen.

Ein 17-jähriger Fahrschüler wurde in Völs während der Fahrstunde aus dem Verkehr gezogen.

Gegen 18.10 Uhr bemerkten Polizisten auf der A12 in Richtung Westen einen Fahrschulwagen, dessen Lenker auffällige Fahrweise zeigte. Bei der anschließenden Kontrolle an der Abfahrt Völs/Kranebitten (Tirol) stellten die Beamten deutliche Anzeichen auf eine Beeinträchtigung durch Suchtmittel fest.

Fahrlehrer fuhr alleine weiter

Der junge Fahrer verweigerte einen freiwilligen Harntest und wurde daraufhin zu einer Untersuchung beim Amtsarzt gebracht. Diese bestätigte eine erhebliche Drogenbeeinträchtigung. Der Fahrschüler, der bereits Führerscheine der Klassen AM und A1 besaß, musste seine Lenkberechtigung vorläufig abgeben. Sein Fahrlehrer setzte die Fahrt anschließend allein fort. Der 17-Jährige wird angezeigt.