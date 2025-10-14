1.000 Tiere gerettet: Statt Schlachthof – jetzt haben sie ein Zuhause

Von der Legebatterie ins Leben: 800 Hennen durften dem Schlachthof entkommen. Auch über 100 Fohlen wurden in diesem Jahr gerettet.

800 Hennen und über 100 Fohlen wurden dank ANIMAL SPIRIT vor dem Schlachthof bewahrt und finden nun ein neues Zuhause.

800 Hennen und über 100 Fohlen wurden dank ANIMAL SPIRIT vor dem Schlachthof bewahrt und finden nun ein neues Zuhause.

Am 27. September fand in Oberösterreich wieder eine Hühnerrettung des Vereins ANIMAL SPIRIT statt. Rund 800 Legehennen durften dieses Mal aufatmen. Ihre Tage waren eigentlich gezählt: Nach nur einer Legeperiode, rund 14 Monaten und etwa 300 Eiern pro Huhn, gelten sie als „nicht mehr rentabel“. Normalerweise endet ihr Weg dann im Schlachthof – verarbeitet zu Suppenhühnern oder Hundefutter.

„Unwürdiges Ende für die erschöpften Hennen“

Doch ein mitfühlender Freiland-Bauer in Oberösterreich entschied sich auch heuer wieder anders: Er übergab alle Tiere an ANIMAL SPIRIT, um ihnen eine zweite Chance zu geben. Wochenlang suchte das Team nach liebevollen Hühnereltern und verhinderte so nicht nur den Transport in den Schlachthof, sondern auch ein „unwürdiges Ende“ für die erschöpften Hennen.

Nächster Halt: Fohlenversteigerung in Maishofen

Auch bei den Fohlenrettungen läuft es derzeit auf Hochtouren. Vereinsobmann Franz-Joseph Plank berichtet stolz: „Dieses Jahr kratzen wir an einem neuen Rekord. Bis Ende des Monats werden wir über 100 Pferdekinder freigekauft und an kontrollierte Privatplätze vermittelt haben.“ Am 21. Oktober steht die letzte große Fohlenversteigerung in Maishofen an. 19 Jungtiere sollen vor dem Schlachter zu bewahrt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.10.2025 um 07:27 Uhr aktualisiert