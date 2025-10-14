Millionen-Fördertopf für klimafreundliche Mobilität geöffnet

Mit dem Programm „klimaaktiv mobil“ stellt der Klima- und Energiefonds heuer 83 Millionen Euro für Projekte bereit, die umweltfreundliche Fortbewegung fördern und Österreichs Mobilität klimafit machen sollen.

83 Millionen Euro für mehr Radwege, sichere Fußverbindungen und klimafreundliche Mobilität: Der Klima- und Energiefonds unterstützt nachhaltige Projekte in ganz Österreich.

83 Millionen Euro für mehr Radwege, sichere Fußverbindungen und klimafreundliche Mobilität: Der Klima- und Energiefonds unterstützt nachhaltige Projekte in ganz Österreich.

Ob mit dem Rad zur Arbeit, zu Fuß in die Schule oder auf neuen Radwegen durch die Stadt – aktive und nachhaltige Mobilität gewinnt immer mehr an Bedeutung. Der Klima- und Energiefonds unterstützt deshalb auch 2025 wieder Projekte, die Klimaschutz, Gesundheit und Lebensqualität vereinen. Das Programm „klimaaktiv mobil – Aktive Mobilität und Mobilitätsmanagement“ ist mit 83 Millionen Euro dotiert – finanziert aus Bundesmitteln des Ministeriums für Innovation, Mobilität und Infrastruktur sowie mit 5,7 Millionen Euro aus EU-Geldern kofinanziert.

„Klimafreundliche, gesunde und lebenswerte Mobilität“

„Mit 83 Millionen Euro investieren wir gezielt in eine klimafreundliche, gesunde und lebenswerte Mobilität“, so Mobilitätsminister Peter Hanke. „Jede neue Radverbindung und jeder zusätzliche Fußweg stärkt den Klimaschutz und verbessert die Lebensqualität – für eine sichere, moderne und nachhaltige Mobilitätszukunft.“ Auch der Geschäftsführer des Klima- und Energiefonds, Bernd Vogl, betont die langfristigen Vorteile solcher Investitionen: „Nachhaltige Mobilität ist nicht nur Klimaschutz, sondern auch ein Wettbewerbsvorteil. Wer heute auf moderne Infrastruktur und umweltfreundliche Alternativen setzt, gestaltet aktiv die Zukunft.“

Förderung für Gemeinden, Betriebe und Privatpersonen

Das Programm fördert klimafreundliche Mobilitätsprojekte in ganz Österreich. Dazu zählen etwa der Ausbau regionaler Radverkehrsnetze, Radschnellverbindungen oder Projekte, die das Zu-Fuß-Gehen attraktiver machen. Unterstützt werden auch Betriebe, Gemeinden, Tourismusregionen und Vereine, die auf nachhaltige Mobilitätslösungen setzen – von E-Transportlösungen über Radabstellanlagen bis zu Mobilitätskonzepten. Privatpersonen können zudem Pauschalförderungen für den Ankauf von Transporträdern oder Falträdern – mit oder ohne Elektroantrieb – in Anspruch nehmen.

Förderung läuft bis Februar 2026

Die aktuelle Ausschreibung ist ab sofort geöffnet und läuft bis längstens 27. Februar 2026 (12 Uhr), solange Budgetmittel vorhanden sind. Projekte können auch mit Landesförderungen kombiniert werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.10.2025 um 07:46 Uhr aktualisiert