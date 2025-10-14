Maskierte stürmten Casino – jetzt sitzen vier Täter hinter Gittern

Monatelang suchte die Polizei nach den Tätern eines brutalen Überfalls auf ein Spielcasino in Perchtoldsdorf. Jetzt ist der Fall geklärt: Vier Männer sitzen in Haft, einer ist noch auf der Flucht.

Nach monatelangen Ermittlungen ist es der Raubgruppe des Landeskriminalamts Niederösterreich gelungen, einen brutalen, aber gescheiterten Raubüberfall auf ein Automatenspielcasino in Perchtoldsdorf (NÖ) vom 3. Mai 2025 aufzuklären. Vier mutmaßliche Täter sitzen in Haft. Ein weiterer Komplize wird noch gesucht.

Bewaffnete Täter stürmten Spielcasino

Gegen 4 Uhr früh stürmten damals vier maskierte Männer, bewaffnet mit Faustfeuerwaffen, Schlagstock und Macheten, in das Spiellokal im Bezirk Mödling. Ein fünfter Täter hatte das Gelände zuvor ausgekundschaftet. Weil sich der Angestellte in einem Nebenraum befand, kletterte einer der Männer über eine Glaswand in den Kassenbereich und versuchte, die Kasse zu öffnen – ohne Erfolg. Die Bande flüchtete ohne Beute. Der Mitarbeiter konnte sich rechtzeitig in den Tresorraum flüchten und die Polizei alarmieren. Er blieb körperlich unverletzt, erlitt jedoch einen schweren Schock.

Vier Männer in Wien festgenommen

Nach intensiven Ermittlungen konnten zunächst zwei 20-jährige, einschlägig vorbestrafte Tschetschenen aus Wien ausgeforscht werden. Beide wurden am 3. Juli 2025 in Zusammenarbeit mit der WEGA und der EGS festgenommen. In ihrem Fluchtfahrzeug fanden Ermittler Teile der Tatkleidung. Wenige Wochen später schnappte die Polizei zwei weitere mutmaßliche Täter: einen 19-jährigen Somalier, der sich weitgehend geständig zeigte, sowie einen 20-jährigen Afghanen, der ebenfalls zugab, an dem Überfall beteiligt gewesen zu sein. Auch bei ihm wurden Kleidungsstücke sichergestellt.

Täter in Haft

Alle vier Verdächtigen sind beschäftigungslos und sitzen in der Justizanstalt Wiener Neustadt in Untersuchungshaft. Der fünfte Täter ist noch flüchtig. Die verwendeten Waffen wurden sichergestellt. Da alle Festgenommenen bereits wegen ähnlicher Delikte bekannt sind, prüfen die Ermittler mögliche Zusammenhänge mit weiteren Raubtaten. Zudem laufen gesonderte Verfahren nach dem Suchtmittelgesetz.