Bäcker will früher in Pension, dann werden ihm Steine in den Weg gelegt

Jahrelange harte Arbeit hat für einen Bäcker nicht zur vorzeitigen Pension gereicht - zumindest nicht nach Ansicht der Pensionsversicherungsanstalt (PVA). Doch die Arbeiterkammer (AK) ging für den Mann vor Gericht.

20 Jahre lang hat der Oberösterreicher in einer Bäckerei im Bezirk Linz-Land gearbeitet. In all den Jahren hat er immer in der Nacht gearbeitet, Mehlsäcke geschleppt und die Ofenhitze aushalten müssen. Am Ende des Arbeitslebens hat er folgerichtig auf die Schwerarbeitspension gehofft, die von der PVA aber abgelehnt wurde, wie die AK berichtet. Der Bäcker hat sich schließlich an die AK-Experten gewandt, die für ihn den Fall vor Gericht verhandelten.

Was es für die Schwerarbeitspension in Österreich braucht: ab Vollendung des 60. Lebensjahres möglich

Schwerarbeit geleistet

120 Schwerarbeitsmonate (zehn Jahre) innerhalb jener 240 Monate (20 Jahre) vor Pensionsantritt

Insgesamt 540 Versicherungsmonate (45 Jahre) angehäuft

bei Pensionsantritt nicht in der Pensionsversicherung pflichtversichert

man geht keiner sonstigen selbstständigen oder unselbstständigen Arbeit mit einem Gehalt über der Geringfügigkeitsgrenze nach

man bewirtschaftet keinen land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb mit mehr als 2.400 Euro Einheitswert

man bekommt nicht mehr als 5.550,92 Euro monatlich aus einem öffentlichen Mandat (z. B. Bürgermeister)

„Bäckerasthma“ verhilft Arbeiter zur früheren Pension

Ein eigens angefertigtes Gutachten zeigte: Der Arbeiter hatte ein so genanntes „Bäckerasthma“ entwickelt – eine Berufskrankheit, bei der sogar die AUVA in diesem Fall eine Minderung der Erwerbsfähigkeit von zehn Prozent feststellte. Das ist wiederum genug für die Schwerarbeitsverordnung, womit dem Bäcker nicht weniger als 240 Beitragsmonate (20 Jahre) als ebenjene anerkannt wurden. Er durfte also schließlich doch noch früher in Pension gehen.