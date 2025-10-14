Skip to content
Region auswählen:
/ ©Fotomontage: Canva
Symbolfoto
Foto in Beitrag von 5min.at: Zu sehen ist ein alter Mann, der verwirrt schaut, dahinter eine Uhr und ein Pensions-Geldtopf.
Der Oberösterreicher wollte in Schwerarbeitspension gehen.
Oberösterreich
14/10/2025
Nach 20 Jahren

Bäcker will früher in Pension, dann werden ihm Steine in den Weg gelegt

Jahrelange harte Arbeit hat für einen Bäcker nicht zur vorzeitigen Pension gereicht - zumindest nicht nach Ansicht der Pensionsversicherungsanstalt (PVA). Doch die Arbeiterkammer (AK) ging für den Mann vor Gericht.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(166 Wörter)

20 Jahre lang hat der Oberösterreicher in einer Bäckerei im Bezirk Linz-Land gearbeitet. In all den Jahren hat er immer in der Nacht gearbeitet, Mehlsäcke geschleppt und die Ofenhitze aushalten müssen. Am Ende des Arbeitslebens hat er folgerichtig auf die Schwerarbeitspension gehofft, die von der PVA aber abgelehnt wurde, wie die AK berichtet. Der Bäcker hat sich schließlich an die AK-Experten gewandt, die für ihn den Fall vor Gericht verhandelten.

Was es für die Schwerarbeitspension in Österreich braucht:

  • ab Vollendung des 60. Lebensjahres möglich
  • Schwerarbeit geleistet
  • 120 Schwerarbeitsmonate (zehn Jahre) innerhalb jener 240 Monate (20 Jahre) vor Pensionsantritt
  • Insgesamt 540 Versicherungsmonate (45 Jahre) angehäuft
  • bei Pensionsantritt nicht in der Pensionsversicherung pflichtversichert
  • man geht keiner sonstigen selbstständigen oder unselbstständigen Arbeit mit einem Gehalt über der Geringfügigkeitsgrenze nach
  • man bewirtschaftet keinen land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb mit mehr als 2.400 Euro Einheitswert
  • man bekommt nicht mehr als 5.550,92 Euro monatlich aus einem öffentlichen Mandat (z. B. Bürgermeister)

„Bäckerasthma“ verhilft Arbeiter zur früheren Pension

Ein eigens angefertigtes Gutachten zeigte: Der Arbeiter hatte ein so genanntes „Bäckerasthma“ entwickelt – eine Berufskrankheit, bei der sogar die AUVA in diesem Fall eine Minderung der Erwerbsfähigkeit von zehn Prozent feststellte. Das ist wiederum genug für die Schwerarbeitsverordnung, womit dem Bäcker nicht weniger als 240 Beitragsmonate (20 Jahre) als ebenjene anerkannt wurden. Er durfte also schließlich doch noch früher in Pension gehen.

Hast du schon einmal die Hilfe der Arbeiterkammer in Anspruch genommen?

Ja, schon mehrmals
Ja, einmal
Nein, noch nie
Ich arbeite noch nicht
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: