Rekord bei Langzeitarbeitslosen: Fast 94.000 Österreicher ohne Job

In Österreich sind aktuell so viele Menschen seit über einem Jahr ohne Job wie seit 2022 nicht mehr: 93.790. Besonders betroffen sind Oberösterreich, Salzburg und die Steiermark.

Im September 2025 waren 93.790 Menschen in Österreich seit über einem Jahr ohne Job – so viele wie seit April 2022 nicht mehr. Das ist ein Anstieg um 13 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Besonders betroffen: Oberösterreich, Salzburg und die Steiermark. Die NGO arbeit plus warnt vor sozialen und wirtschaftlichen Folgen und fordert gemeinsames Handeln von Politik, AMS und Wirtschaft.

Neuer Höchststand seit 2022

Die Zahlen des AMS zeigen: 93.790 Langzeitbeschäftigungslose (also Menschen, die länger als ein Jahr ohne Beschäftigung sind) bedeuten einen neuen Höchstwert. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl um 10.811 Personen. „Diese Entwicklung gefährdet die soziale Stabilität und den Wirtschaftsstandort Österreich“, so Manuela Vollmann, Vorstandsvorsitzende von arbeit plus. Es brauche „Zusammenarbeit, sowie ausreichende und gezielte Investitionen, um die Betroffenen nachhaltig in den Arbeitsmarkt zu integrieren“.

Wer ist besonders betroffen?

Ein Blick in die Statistik zeigt, dass bestimmte Gruppen besonders stark unter der Entwicklung leiden:

Ältere Arbeitslose (50 plus), die oft als „zu alt“ abgestempelt werden.

Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen, die spezielle Bedingungen benötigen.

Geringqualifizierte, die ohne Weiterbildungsangebote kaum Chancen auf eine Rückkehr in den Job haben.

„Der Großteil der Betroffenen ist nicht mit seiner Situation zufrieden. Sie wollen arbeiten, scheitern aber an fehlenden Rahmenbedingungen wie Kinderbetreuung, Pflegeverpflichtungen oder flexiblen Arbeitszeiten“, betont Sabine Rehbichler, Geschäftsführerin von arbeit plus Österreich.

Grüne Arbeitsplätze als Chance für Neustart

Ein Hoffnungsschimmer kommt aus der Kreislaufwirtschaft. Soziale Unternehmen schaffen mit Re-Use-, Reparatur- und Recyclingprojekten sinnvolle Jobs – sogenannte „Green Jobs“ –, die sowohl ökologisch als auch sozial wirken. „Hier entstehen Arbeitsplätze, die Perspektive geben und zugleich nachhaltig sind“, sagt Rehbichler. Die Verbindung von sozialer und ökologischer Verantwortung sei „eine der effektivsten Antworten auf verfestigte Arbeitslosigkeit“. Vollmann betont , dass die vorhandenen Strukturen sozialer Unternehmen viel stärker genutzt werden müssten: „Statt diese Erfolgsmodelle auszubauen, werden sie oft unterschätzt oder finanziell beschnitten. Dabei könnten sie, mit fairer Ausstattung, zentrale Partner des AMS und der Regionen sein.“

arbeit plus fordert 3 Maßnahmenpakete: Zielgerichtete Mittelvergabe: AMS und Soziale Unternehmen brauchen langfristige finanzielle Planungssicherheit, um nachhaltige Integrationsmaßnahmen anbieten zu können.

Stärkere Kooperation: Eine verbindliche Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern, Gemeinden und Sozialpartnern soll passgenaue Lösungen ermöglichen.

Fachkräfte sichern: Dauerhafte Jobs in Sozialen Unternehmen sichern Know-how und schaffen neue Perspektiven für jene, die es am Arbeitsmarkt besonders schwer haben.