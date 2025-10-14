Höhere Beihilfen gefordert: Schuljahr kostet bis zu 1.000 Euro pro Kind

Der Schulbeginn wird für viele Familien in Oberösterreich zur Belastung: Im Schnitt kostet ein Schulkind rund 1.000 Euro pro Semester. Eltern müssen sparen... Die AK fordert jetzt höhere Schulbeihilfen.

Immer mehr Eltern müssen bei Freizeit, Urlaub oder sogar bei der Ernährung sparen.

Für viele Familien in Oberösterreich wird der Schulbeginn zunehmend zur finanziellen Belastungsprobe. Laut einer aktuellen Erhebung der Arbeiterkammer Oberösterreich (AK OÖ) mussten Eltern im vergangenen Schuljahr zwischen Semester- und Sommerferien rund 1.000 Euro pro Kind für Schulkosten aufbringen. Dazu zählen Ausgaben für Nachmittagsbetreuung, Schulveranstaltungen, Jausengeld oder Materialien. Für zahlreiche Familien ist das kaum noch leistbar. „Damit Bildung leistbar bleibt, müssen Schulbeihilfen spürbar verbessert und an die Lebensrealität angepasst werden“, fordert AK-Präsident Andreas Stangl. Besonders betroffen seien Familien mit geringem Einkommen oder mehreren schulpflichtigen Kindern. Die AK sieht dringenden Handlungsbedarf.

Schulalltag wird zum finanziellen Kraftakt

Die Arbeiterkammer erhebt regelmäßig, wie sehr Eltern durch Schulkosten belastet sind. In der aktuellen Umfrage gaben 60 Prozent der Befragten an, dass die Ausgaben rund um die Schule das Familienbudget massiv belasten. Rund ein Drittel schätzte die eigene finanzielle Lage sogar als „eher nicht gut“ oder „gar nicht gut“ ein. Um die zusätzlichen Kosten zu stemmen, müssen viele Eltern auf andere Lebensbereiche verzichten. Drei von zehn Befragten gaben an, bei der Ernährung zu sparen. Rund 20 Prozent kürzten Ausgaben für Sportkurse, Nachmittagsbetreuung oder Hortbesuche. Vier von zehn verzichteten komplett auf den Urlaub. „Es darf nicht sein, dass Kinder auf Betreuung verzichten und Familien bei der Ernährung sparen müssen, weil das Geld für die Schule gebraucht wird. Das Bildungssystem muss sozial gerechter werden“, sagt Stangl deutlich.

Bildung darf kein Luxus sein

Die AK fordert von der Bundesregierung, die Schulbeihilfen deutlich anzuheben und regelmäßiger an die Lebenshaltungskosten anzupassen. Laut Stangl brauche es gezielte Entlastungen für jene Familien, die durch die hohen Preise besonders betroffen sind. Gerade in Zeiten steigender Inflation und steigender Fixkosten dürfe Bildung nicht zur finanziellen Hürde werden. Derzeit seien viele Förderungen zwar vorhanden, aber schwer durchschaubar: Unterschiedliche Voraussetzungen, Fristen und Antragsstellen sorgen dafür, dass zahlreiche Familien die Unterstützung, die ihnen zusteht, gar nicht in Anspruch nehmen, heißt es in einer Aussendung der AK.

Noch bis zum 31. Dezember 2025 beantragen:

Um Eltern hier zu unterstützen, hat die Arbeiterkammer Oberösterreich den AK-Schulbeihilfenrechner entwickelt. Mit dem Online-Tool unter lässt sich in wenigen Minuten ermitteln, auf welche staatlichen Beihilfen Schüler Anspruch haben. Dazu zählen:

Schulbeihilfe ab der 10. Schulstufe

ab der 10. Schulstufe Heim- oder Fahrkostenbeihilfe ab der 9. Schulstufe

ab der 9. Schulstufe Besondere Schulbeihilfe für Berufstätige an Abendschulen

Der Rechner liefert eine transparente Einschätzung der möglichen Unterstützung und schafft so Klarheit über Förderungen, die bisher oft ungenutzt blieben. Die staatliche Schulbeihilfe kann noch bis 31. Dezember 2025 beantragt werden.

Eltern am Limit

Die AK sieht in den steigenden Schulkosten ein gesellschaftliches Warnsignal. Bildung gilt als Schlüssel zur Zukunft. Doch wenn sie für viele Familien kaum noch finanzierbar ist, droht soziale Ungleichheit weiter zuzunehmen. Familien mit geringem Einkommen sparen dort, wo es eigentlich nicht möglich sein sollte. Andreas Stangl fordert daher ein Signal von der Politik: „Damit Bildung leistbar bleibt, müssen Schulbeihilfen spürbar verbessert und an die Lebensrealität angepasst werden.“ Eine gerechtere Förderpolitik würde nicht nur Familien entlasten, sondern auch langfristig die Chancen von Kindern verbessern.

Häufig gestellte Fragen: Wie kann ich den AK-Schulbeihilfenrechner nutzen? Einfach auf www.schulbeihilfenrechner.at gehen, Einkommen und Schulform eingeben – der Rechner zeigt, welche Beihilfen möglich sind. Wer hat Anspruch auf Schulbeihilfe? Schüler ab der 10. Schulstufe mit geringem Familieneinkommen. Auch Berufstätige an Abendschulen können eine besondere Schulbeihilfe beantragen. Bis wann kann die Beihilfe beantragt werden? Die staatliche Schulbeihilfe ist bis 31. Dezember 2025 beantragbar.

