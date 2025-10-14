Mit Pistole: Mann mit Skimaske bedroht Wettlokal-Angestellte

Schockmoment am Montagabend in Lochau (Bregenz/Tirol): Eine Angestellte eines Wettlokals wurde kurz vor 23 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Geschäft von einem unbekannten Mann mit einer Pistole bedroht.

Als die Frau zu schreien begann, stieß der Täter sie zu Boden und ergriff die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei mit mehreren Streifen blieb ohne Erfolg. Die Frau wurde leicht verletzt und im Spital ambulant behandelt. Die Polizei bittet nun um Hinweise: Wer am Montagabend in der Hofriedenstraße verdächtige Beobachtungen gemacht hat, soll sich bei der Polizei melden. Der Täter wird als etwa 175 cm groß beschrieben, war dunkel gekleidet und trug während der Tat eine Skimaske sowie eine Skibrille.