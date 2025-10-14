Skip to content
/ ©fotolia.com
Symbolfoto von 5min.at: Rücken eines uniformierten Polizisten.
Ein bewaffneter Unbekannter überfiel in Lochau eine Wettlokal-Angestellte und flüchtete. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.
Lochau/Vorarlberg
14/10/2025
Hinweise gesucht

Mit Pistole: Mann mit Skimaske bedroht Wettlokal-Angestellte

Schockmoment am Montagabend in Lochau (Bregenz/Tirol): Eine Angestellte eines Wettlokals wurde kurz vor 23 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Geschäft von einem unbekannten Mann mit einer Pistole bedroht.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(93 Wörter)

Als die Frau zu schreien begann, stieß der Täter sie zu Boden und ergriff die Flucht. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei mit mehreren Streifen blieb ohne Erfolg. Die Frau wurde leicht verletzt und im Spital ambulant behandelt. Die Polizei bittet nun um Hinweise: Wer am Montagabend in der Hofriedenstraße verdächtige Beobachtungen gemacht hat, soll sich bei der Polizei melden. Der Täter wird als etwa 175 cm groß beschrieben, war dunkel gekleidet und trug während der Tat eine Skimaske sowie eine Skibrille.

