HOFER trauert um Werner Lampert: „Seine Vision lebt weiter“

„Mit seinem Engagement und seinem Weitblick hat Werner Lampert die Marke geprägt“ – mit diesen Worten verabschiedet sich HOFER von einem Visionär. Seine Idee von Fairness und Nachhaltigkeit bleiben bestehen.

Große Trauer bei HOFER: Das Unternehmen nimmt Abschied von Werner Lampert, Mitbegründer der Eigenmarke „Zurück zum Ursprung“ und einem der bedeutendsten Bio-Pioniere Österreichs. „Mit seinem Engagement und seinem Weitblick hat Werner Lampert die Eigenmarke Zurück zum Ursprung geprägt und damit neue Maßstäbe in der biologischen Landwirtschaft gesetzt“, heißt es seitens HOFER in einer Aussendung.

Gründung im Jahr 2006

Lampert, der bereits 1994 mit „Ja! Natürlich“ Bio-Geschichte schrieb, gründete 2006 gemeinsam mit HOFER die Marke „Zurück zum Ursprung“. Was als mutige Idee begann, entwickelte sich in den vergangenen 19 Jahren zu einer der größten Bio-Marken Europas mit rund 400 Produkten. Wir haben berichtet: „Ja! Natürlich“ Gründer: Bio-Pionier Werner Lampert ist tot. „Werner Lampert war ein Vordenker, der früh erkannt hat, dass nachhaltiges Wirtschaften und ethisches Handeln untrennbar miteinander verbunden sind“, betont HOFER. Neben wirtschaftlichem Erfolg habe vor allem eines die Zusammenarbeit geprägt: gemeinsame Werte wie Regionalität, Fairness und Nachhaltigkeit.

Seine Werte leben weiter: HOFER führt Lamperts Werk fort

Lamperts Wirken bleibt auch nach seinem Tod spürbar. „Seine Arbeit und seine Vision leben in jeder einzelnen Packung, in jedem Produkt und in der Haltung, die Zurück zum Ursprung verkörpert, weiter“, heißt es weiter. HOFER kündigt an, die Marke im Sinne seines Gründers fortzuführen – „als klares Bekenntnis, seinen Weg fortzusetzen und Verantwortung für ein gutes Morgen zu übernehmen“. Werner Lampert verstarb am 9. Oktober im Alter von 79 Jahren.