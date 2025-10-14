Verletzungsgefahr: Primark ruft zwei Produkte zurück

Primark Austria warnt vor zwei Artikeln, die ein Sicherheitsrisiko darstellen, und ruft sie umgehend zurück.

Primark ruft zwei Artikel aus österreichischen Filialen zurück. Bei beiden Produkten wurden Sicherheitsmängel festgestellt: Eines kann beim Verschlucken gefährlich werden, das andere beim Gebrauch platzen. Betroffene Kunden werden gebeten, die Artikel umgehend zurückzubringen.

Rückruf: LXGIF DTR NBC Glow Col

Beim Artikel „LXGIF DTR NBC Glow Col“ wurde festgestellt, dass er Strontium und Aluminium in überhöhten Mengen enthält. Laut EU-Verordnung kann das beim Verschlucken ein Risiko darstellen. Das Produkt wurde zwischen Oktober 2024 und März 2025 in österreichischen Filialen verkauft.

Im Detail: LXGIF DTR NBC Glow Col (Kimball-Nr. 0309401)

Verkaufszeitraum: Oktober 2024 – März 2025

©Primark

Rückruf: Wasserballon-Pumpe

Die „Wasserballon-Pumpe“ weist einen Herstellungsfehler auf, durch den der Fülldruck beim Pumpen steigen kann. Es besteht Verletzungsgefahr durch Platzen. Verkauft wurde sie zwischen Jänner und September 2023.

Im Detail: Wasserballon-Pumpe (Kimball-Nr. 5252801)

Verkaufszeitraum: Jänner 2023 – September 2023

©Primark

Kaufpreis wird erstattet

Primark bittet alle Kunden, die betroffenen Produkte nicht weiter zu verwenden und sie in einer Filiale zurückzugeben: Der Kaufpreis wird vollständig erstattet, auch ohne Beleg.